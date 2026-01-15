https://1prime.ru/20260115/evropa-866545253.html

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг преимущественно в плюсе после публикации макростатистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,54% - до 10 238,94 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,21% - до 8 313,12 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,26% - до 25 352,39 пункта. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре снизился сильнее прогноза - до 9,9 миллиарда евро после пересмотренного показателя октября в 17,9 миллиарда евро. Трейдеры также оценивали окончательные данные о потребительских ценах во Франции. Так, годовая инфляция в стране по итогам декабря замедлилась до 0,8% с 0,9% в ноябре, в месячном выражении цены выросли на 0,1% после снижения на 0,2% месяцем ранее. Значения совпали с предварительной оценкой. Кроме того, ВВП Германии в 2025 году увеличился на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В 2024 году немецкая экономика снизилась на 0,5%. Инвесторы также обратили внимание на британскую статистику. Объем промышленного производства в стране в ноябре вырос к октябрю на 1,1%, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство поднялось на 2,3% при прогнозе снижения на 0,4%.

