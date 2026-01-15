Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа в полтора раза увеличила отбор газа из ПХГ с начала года - 15.01.2026, ПРАЙМ
Европа в полтора раза увеличила отбор газа из ПХГ с начала года
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Европа с начала января отбирает из подземных хранилищ (ПХГ) в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Согласно данным GIE, нетто-отбор – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из ПХГ в Европе с 1 по 13 января составил в среднем около 700 миллионов кубометров в сутки. Это в полтора раза больше, чем в тот же период в предыдущие пять лет – около 460 миллионов кубометров. Сейчас европейские хранилища заполнены на 52,5%. Это на 14,7 процентного пункта меньше, чем в среднем на эту дату за последние пяти лет. Меньше в этот период было только в 2022 году, когда в Европе полыхал энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии. Компания "Газпром" с ноября обращала внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьёт рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.
12:58 15.01.2026
 
Европа в полтора раза увеличила отбор газа из ПХГ с начала года

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Европа с начала января отбирает из подземных хранилищ (ПХГ) в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE, нетто-отбор – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из ПХГ в Европе с 1 по 13 января составил в среднем около 700 миллионов кубометров в сутки. Это в полтора раза больше, чем в тот же период в предыдущие пять лет – около 460 миллионов кубометров.
Сейчас европейские хранилища заполнены на 52,5%. Это на 14,7 процентного пункта меньше, чем в среднем на эту дату за последние пяти лет. Меньше в этот период было только в 2022 году, когда в Европе полыхал энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии.
Компания "Газпром" с ноября обращала внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьёт рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей.
Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.
Газокомпрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Цены на газ в Европе приблизились к 390 долларам за тысячу кубов
