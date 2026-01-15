https://1prime.ru/20260115/gaz-866523644.html

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубов

2026-01-15T13:23+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг ускорили темпы роста до 4,5%, впервые с 8 октября 2025 года превысили 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 388,6 доллара (+1,4%). А по состоянию на 13.02 мск их стоимость составляет 400,6 доллара (+4,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 383,3 доллара за тысячу кубометров. Отметку в 400 долларов биржевые цены перешагивали три месяца назад – 8 октября. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

