Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС
Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС
Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС - 15.01.2026, ПРАЙМ
Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС
Россия в ноябре текущего года сократила экспорт газа в Евросоюз на 12%, до 752,5 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре текущего года сократила экспорт газа в Евросоюз на 12%, до 752,5 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. На этом фоне Россия опустилась на четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров газа в ЕС. На третьем месте ее в отчетном периоде сменила Норвегия, которая нарастила экспорт в 2,3 раза в месячном выражении - до 784,1 миллиона евро. Первое место за собой сохранили США, несмотря на сокращение отгрузок на 17%, до 1,76 миллиарда евро. На втором месте остался Алжир, чьи поставки за месяц подросли всего на 4,3%, до 1,078 миллиарда евро. В целом за месяц доля России в поставках газа на рынок Евросоюза снизилась на 2 процентных пункта, до 12,5%.
13:49 15.01.2026
 
Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС

Россия в ноябре получила €752,5 млн за экспорт газа в страны Евросоюза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре текущего года сократила экспорт газа в Евросоюз на 12%, до 752,5 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
На этом фоне Россия опустилась на четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров газа в ЕС. На третьем месте ее в отчетном периоде сменила Норвегия, которая нарастила экспорт в 2,3 раза в месячном выражении - до 784,1 миллиона евро.
Первое место за собой сохранили США, несмотря на сокращение отгрузок на 17%, до 1,76 миллиарда евро. На втором месте остался Алжир, чьи поставки за месяц подросли всего на 4,3%, до 1,078 миллиарда евро.
В целом за месяц доля России в поставках газа на рынок Евросоюза снизилась на 2 процентных пункта, до 12,5%.
Компрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Европа в полтора раза увеличила отбор газа из ПХГ с начала года
12:58
 
Энергетика
 
 
Об Агентстве
Заголовок открываемого материала