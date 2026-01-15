https://1prime.ru/20260115/gaz-866524500.html

Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС

Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС - 15.01.2026, ПРАЙМ

Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС

15.01.2026 Россия в ноябре текущего года сократила экспорт газа в Евросоюз на 12%, до 752,5 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре текущего года сократила экспорт газа в Евросоюз на 12%, до 752,5 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. На этом фоне Россия опустилась на четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров газа в ЕС. На третьем месте ее в отчетном периоде сменила Норвегия, которая нарастила экспорт в 2,3 раза в месячном выражении - до 784,1 миллиона евро. Первое место за собой сохранили США, несмотря на сокращение отгрузок на 17%, до 1,76 миллиарда евро. На втором месте остался Алжир, чьи поставки за месяц подросли всего на 4,3%, до 1,078 миллиарда евро. В целом за месяц доля России в поставках газа на рынок Евросоюза снизилась на 2 процентных пункта, до 12,5%.

2026

