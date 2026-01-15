https://1prime.ru/20260115/gaz-866524862.html

Болгария вошла в тройку крупнейших импортеров российского газа в ноябре

2026-01-15T13:56+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84227/99/842279938_0:190:2145:1396_1920x0_80_0_0_14623265fd7903efa96be20eaea04b45.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Болгария в ноябре прошлого года вошла в тройку крупнейших импортеров российского газа, несмотря на слабое снижение закупок по сравнению с предшествующим месяцем, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Болгария заменила Бельгию, чей импорт российского газа за месяц сократился впятеро - до 31 миллиона евро, из-за чего страна стала лишь седьмой по объему ввоза в денежном выражении. Сама же Болгария поднялась на третье место с пятой строчки при снижении закупок на 0,2% - до 80,7 миллиона евро. Первое место отошло Франции, которая увеличила импорт более чем на треть - до 219 миллионов евро. На второй строчке оказалась Венгрия - 214,9 миллиона евро (рост на 0,6%). Кроме Бельгии, существенно сократили импорт Греция (на треть - до 66,1 миллиона евро) и Нидерланды (в 2,5 раза - до 30,3 миллиона евро). А заметнее прочих увеличили закупки Испания (вдвое - до 60,7 миллиона евро) и Литва (вдвое - до 155 тысяч евро).

Новости

