https://1prime.ru/20260115/gaz-866544429.html
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6% - 15.01.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%
Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 6% - до 406 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T20:38+0300
2026-01-15T20:38+0300
2026-01-15T20:38+0300
экономика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 6% - до 406 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 388,6 доллара (+1,4%). Ценовой минимум составил 384,5 доллара (+0,3%). Последние фьючерсы торговались по 405,7 доллара (+5,8%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 383,3 доллара за тысячу кубометров. Отметку в 400 долларов биржевые цены на газ в Европе в последний раз превышали 8 октября 2025 года. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20260115/neft-866542981.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 406 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 6% - до 406 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 388,6 доллара (+1,4%). Ценовой минимум составил 384,5 доллара (+0,3%). Последние фьючерсы торговались по 405,7 доллара (+5,8%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 383,3 доллара за тысячу кубометров.
Отметку в 400 долларов биржевые цены на газ в Европе в последний раз превышали 8 октября 2025 года.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Мировые цены на нефть усилили падение в четверг