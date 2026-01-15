https://1prime.ru/20260115/gaz-866546383.html

СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получил ЕС от России

СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получил ЕС от России - 15.01.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, какой неожиданный удар получил ЕС от России

Австрийское издание Exxpress сообщило, что Брюссель, решив полностью отказаться от поставок российского газа, не учел возможность холодной зимы и снижения... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T22:36+0300

2026-01-15T22:36+0300

2026-01-15T22:36+0300

ес

брюссель

европа

украина

мировая экономика

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Австрийское издание Exxpress сообщило, что Брюссель, решив полностью отказаться от поставок российского газа, не учел возможность холодной зимы и снижения уровня запасов в хранилищах. "После нескольких мягких зим отопительный сезон снова стал "нормальным" — и этого уже достаточно, чтобы быстрее расходовать запасы. В первые годы после начала конфликта на Украине Европа еще не испытывала на себе последствий холодных зим", — говорится в публикации. Уточняется, что многим странам ЕС было сложно отказаться от российского газа, тогда как в Брюсселе долгое время на это не обращали внимания. "Нигде реальность и риторика не расходились так сильно, как в случае с газом. В то время как нефть и уголь были сравнительно быстро подвергнуты санкциям, природный газ оставался особым случаем: до конца 2025 года де-факто не существовало общеевропейского запрета на импорт российского трубопроводного газа. Это было не случайностью, а политической реальностью", — подчеркнул автор. По имеющимся расчетам, с начала 2022 года по июнь 2025 года страны ЕС потратят около 120 миллиардов евро на российский трубопроводный газ и СПГ. Несмотря на заявление в Брюсселе о намерении отказаться от сжиженного газа, огромные суммы в миллиардов евро продолжали отправляться продавцам. "У граждан остается одно впечатление: громкие слова, большие счета. А теперь добавляется еще один раздражающий фактор: запасы сокращаются, а зима еще не закончилась. Именно в этом суть: Европа годами хотела говорить жестко, но в то же время оставлять открытыми все варианты. Теперь наступает зимнее испытание — и любая нечеткость может дорого обойтись", — резюмировали в статье. В начале декабря страны Евросоюза утвердили предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России, согласно которому полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного газа — осенью 2027 года. По данным агентства, полное прекращение импорта российского газа приведет к сокращению более чем на 17 процентов. Компаниям, которые нарушат будущий запрет, грозят штрафы в размере не менее 40 миллионов евро, 3,5 процента от мирового оборота или 300 процентов от предполагаемого оборота сделки. Москва неоднократно подчеркивала, что западные страны совершают серьезную ошибку, отказываясь от российских энергоресурсов, так как это может усилить их зависимость из-за роста цен, ввиду необходимости продолжения закупок через посредников.

брюссель

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, брюссель, европа, украина, мировая экономика, газ