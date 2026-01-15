https://1prime.ru/20260115/gd-866507389.html

В ГД предложили установить для ветеранов военную выплату в 800 рублей

В ГД предложили установить для ветеранов военную выплату в 800 рублей - 15.01.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили установить для ветеранов военную выплату в 800 рублей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить для ветеранов военной службы ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей за счёт... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T00:19+0300

2026-01-15T00:19+0300

2026-01-15T00:19+0300

общество

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866507389.jpg?1768425596

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить для ветеранов военной службы ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей за счёт средств федерального бюджета, закрепить на федеральном уровне право ветеранов военной службы на ведомственные знаки отличия, а также распространить на них меры социальной поддержки, которые сегодня предусмотрены для других категорий ветеранов. Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект устанавливает право ветеранов военной службы на получение ежемесячной денежной выплаты в размере восьмисот рублей из средств федерального бюджета. Данная выплата будет выплачиваться в соответствии с порядком, установленным в статье 23.1 Федерального закона "О ветеранах". Размер выплаты в восьмисот рублей обоснован соотношением с аналогичными выплатами другим категориям ветеранов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время законодательство предусматривает для ветеранов военной службы в основном меры социальной поддержки на уровне субъектов Российской Федерации, что создает неравномерность в обеспечении их прав и социального статуса в зависимости от территории проживания. Предлагаемым законопроектом устраняются пробелы в федеральном законодательстве. Проект обеспечивает гарантированную поддержку ветеранов военной службы на всей территории РФ. Предусматривается уточнение того, что ветераны военной службы награждаются ведомственными знаками отличия, что, по мнению авторов инициативы, придает статусу ветерана военной службы дополнительное значение и признание их личного вклада в обеспечение безопасности государства. Законопроектом также расширяются меры социальной поддержки ветеранов военной службы путем распространения на них отдельных льгот, включающих преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков, установку квартирного телефона, а также возможность использования ежегодного отпуска в удобное время. "Ветераны военной службы — это люди, которые долгие годы обеспечивали безопасность государства. Сегодня их социальные гарантии во многом зависят от региона проживания, и это несправедливо. Мы предлагаем закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы каждый ветеран военной службы, независимо от места жительства, имел гарантированные льготы и признание своего вклада", - сказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия