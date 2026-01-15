Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили установить для ветеранов военную выплату в 800 рублей - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/gd-866507389.html
В ГД предложили установить для ветеранов военную выплату в 800 рублей
В ГД предложили установить для ветеранов военную выплату в 800 рублей - 15.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили установить для ветеранов военную выплату в 800 рублей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить для ветеранов военной службы ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей за счёт... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T00:19+0300
2026-01-15T00:19+0300
общество
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866507389.jpg?1768425596
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить для ветеранов военной службы ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей за счёт средств федерального бюджета, закрепить на федеральном уровне право ветеранов военной службы на ведомственные знаки отличия, а также распространить на них меры социальной поддержки, которые сегодня предусмотрены для других категорий ветеранов. Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект устанавливает право ветеранов военной службы на получение ежемесячной денежной выплаты в размере восьмисот рублей из средств федерального бюджета. Данная выплата будет выплачиваться в соответствии с порядком, установленным в статье 23.1 Федерального закона "О ветеранах". Размер выплаты в восьмисот рублей обоснован соотношением с аналогичными выплатами другим категориям ветеранов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время законодательство предусматривает для ветеранов военной службы в основном меры социальной поддержки на уровне субъектов Российской Федерации, что создает неравномерность в обеспечении их прав и социального статуса в зависимости от территории проживания. Предлагаемым законопроектом устраняются пробелы в федеральном законодательстве. Проект обеспечивает гарантированную поддержку ветеранов военной службы на всей территории РФ. Предусматривается уточнение того, что ветераны военной службы награждаются ведомственными знаками отличия, что, по мнению авторов инициативы, придает статусу ветерана военной службы дополнительное значение и признание их личного вклада в обеспечение безопасности государства. Законопроектом также расширяются меры социальной поддержки ветеранов военной службы путем распространения на них отдельных льгот, включающих преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков, установку квартирного телефона, а также возможность использования ежегодного отпуска в удобное время. "Ветераны военной службы — это люди, которые долгие годы обеспечивали безопасность государства. Сегодня их социальные гарантии во многом зависят от региона проживания, и это несправедливо. Мы предлагаем закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы каждый ветеран военной службы, независимо от места жительства, имел гарантированные льготы и признание своего вклада", - сказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
00:19 15.01.2026
 
В ГД предложили установить для ветеранов военную выплату в 800 рублей

Депутаты от СР предложили установить для ветеранов военной службы выплату в 800 рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить для ветеранов военной службы ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей за счёт средств федерального бюджета, закрепить на федеральном уровне право ветеранов военной службы на ведомственные знаки отличия, а также распространить на них меры социальной поддержки, которые сегодня предусмотрены для других категорий ветеранов.
Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект устанавливает право ветеранов военной службы на получение ежемесячной денежной выплаты в размере восьмисот рублей из средств федерального бюджета. Данная выплата будет выплачиваться в соответствии с порядком, установленным в статье 23.1 Федерального закона "О ветеранах". Размер выплаты в восьмисот рублей обоснован соотношением с аналогичными выплатами другим категориям ветеранов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время законодательство предусматривает для ветеранов военной службы в основном меры социальной поддержки на уровне субъектов Российской Федерации, что создает неравномерность в обеспечении их прав и социального статуса в зависимости от территории проживания.
Предлагаемым законопроектом устраняются пробелы в федеральном законодательстве. Проект обеспечивает гарантированную поддержку ветеранов военной службы на всей территории РФ.
Предусматривается уточнение того, что ветераны военной службы награждаются ведомственными знаками отличия, что, по мнению авторов инициативы, придает статусу ветерана военной службы дополнительное значение и признание их личного вклада в обеспечение безопасности государства.
Законопроектом также расширяются меры социальной поддержки ветеранов военной службы путем распространения на них отдельных льгот, включающих преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков, установку квартирного телефона, а также возможность использования ежегодного отпуска в удобное время.
"Ветераны военной службы — это люди, которые долгие годы обеспечивали безопасность государства. Сегодня их социальные гарантии во многом зависят от региона проживания, и это несправедливо. Мы предлагаем закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы каждый ветеран военной службы, независимо от места жительства, имел гарантированные льготы и признание своего вклада", - сказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала