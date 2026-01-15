https://1prime.ru/20260115/germaniya-866522252.html
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой - 15.01.2026, ПРАЙМ
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T12:47+0300
2026-01-15T12:47+0300
2026-01-15T12:48+0300
энергетика
мировая экономика
германия
фридрих мерц
ангела меркель
атомная энергетика
атомная энергия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33b323ba9bba180498bd3524df8712e3.jpg
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять - атомные электростанции в стране должны быть построены. "Отказ от атомной энергии был серьезной стратегической ошибкой", - заявил Мерц в среду в своем обращении к представителям бизнеса. По словам канцлера, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире. "Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии... Атомные электростанции должны быть построены", - подчеркнул Мерц. В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
https://1prime.ru/20250416/blumberg-856743382.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba546b5c13014ff3bd3c5cd1d1cce8be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, германия, фридрих мерц, ангела меркель, атомная энергетика, атомная энергия
Энергетика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Ангела Меркель, атомная энергетика, Атомная энергия
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой
Канцлер Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики стратегической ошибкой