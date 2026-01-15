https://1prime.ru/20260115/germaniya-866522252.html

Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой

Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой - 15.01.2026, ПРАЙМ

Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T12:47+0300

2026-01-15T12:47+0300

2026-01-15T12:48+0300

энергетика

мировая экономика

германия

фридрих мерц

ангела меркель

атомная энергетика

атомная энергия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33b323ba9bba180498bd3524df8712e3.jpg

БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять - атомные электростанции в стране должны быть построены. "Отказ от атомной энергии был серьезной стратегической ошибкой", - заявил Мерц в среду в своем обращении к представителям бизнеса. По словам канцлера, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире. "Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии... Атомные электростанции должны быть построены", - подчеркнул Мерц. В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.

https://1prime.ru/20250416/blumberg-856743382.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, фридрих мерц, ангела меркель, атомная энергетика, атомная энергия