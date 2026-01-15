Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260115/germaniya-866522252.html
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой - 15.01.2026, ПРАЙМ
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T12:47+0300
2026-01-15T12:48+0300
энергетика
мировая экономика
германия
фридрих мерц
ангела меркель
атомная энергетика
атомная энергия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33b323ba9bba180498bd3524df8712e3.jpg
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять - атомные электростанции в стране должны быть построены. "Отказ от атомной энергии был серьезной стратегической ошибкой", - заявил Мерц в среду в своем обращении к представителям бизнеса. По словам канцлера, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире. "Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии... Атомные электростанции должны быть построены", - подчеркнул Мерц. В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
https://1prime.ru/20250416/blumberg-856743382.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba546b5c13014ff3bd3c5cd1d1cce8be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, фридрих мерц, ангела меркель, атомная энергетика, атомная энергия
Энергетика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Ангела Меркель, атомная энергетика, Атомная энергия
12:47 15.01.2026 (обновлено: 12:48 15.01.2026)
 
Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики ошибкой

Канцлер Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики стратегической ошибкой

© CC BY 2.0 / European People's PartyКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять - атомные электростанции в стране должны быть построены.
"Отказ от атомной энергии был серьезной стратегической ошибкой", - заявил Мерц в среду в своем обращении к представителям бизнеса.
По словам канцлера, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире.
"Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии... Атомные электростанции должны быть построены", - подчеркнул Мерц.
В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
СМИ предупредили о риске закрытия АЭС в Европе
16 апреля 2025, 15:41
 
ЭнергетикаМировая экономикаГЕРМАНИЯФридрих МерцАнгела Меркельатомная энергетикаАтомная энергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала