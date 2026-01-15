https://1prime.ru/20260115/germaniya-866546011.html
В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны
В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны - 15.01.2026, ПРАЙМ
В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны
Генеральная прокуратура Германии в обвинительной речи против подозреваемого в теракте на "Северных потоках" признала некогда "ключевую" роль трубопроводов в... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T22:26+0300
2026-01-15T22:26+0300
2026-01-15T22:26+0300
энергетика
газ
мировая экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Германии в обвинительной речи против подозреваемого в теракте на "Северных потоках" признала некогда "ключевую" роль трубопроводов в энергоснабжении страны. "До подрыва по газопроводу "Северный поток - 1" транспортировалось около половины годовой потребности Германии в природном газе, необходимом для выработки энергии; таким образом, эти трубопроводы имели ключевое значение для общественного энергоснабжения Германии. Обвиняемый и его сообщники намеревались посредством серьезного повреждения труб на длительный срок воспрепятствовать поставкам газа из Российской Федерации в Федеративную Республику Германия", - говорится в документе решения суда в части обвинения, которое представлено генпрокуратурой страны. В решении, датированном 10 декабря, аргументируется отказ суда на просьбу защиты отпустить из-под ареста подозреваемого в координации теракта украинца, который ранее был экстрадирован из Италии в Германию.
https://1prime.ru/20251124/polsha-864867407.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, германия
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны
Генпрокуратура ФРГ: "Северные потоки" играли ключевое значение в энергоснабжении страны