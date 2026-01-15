Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны - 15.01.2026
В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны
2026-01-15T22:26+0300
2026-01-15T22:26+0300
энергетика
газ
мировая экономика
германия
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Германии в обвинительной речи против подозреваемого в теракте на "Северных потоках" признала некогда "ключевую" роль трубопроводов в энергоснабжении страны. "До подрыва по газопроводу "Северный поток - 1" транспортировалось около половины годовой потребности Германии в природном газе, необходимом для выработки энергии; таким образом, эти трубопроводы имели ключевое значение для общественного энергоснабжения Германии. Обвиняемый и его сообщники намеревались посредством серьезного повреждения труб на длительный срок воспрепятствовать поставкам газа из Российской Федерации в Федеративную Республику Германия", - говорится в документе решения суда в части обвинения, которое представлено генпрокуратурой страны. В решении, датированном 10 декабря, аргументируется отказ суда на просьбу защиты отпустить из-под ареста подозреваемого в координации теракта украинца, который ранее был экстрадирован из Италии в Германию.
газ, мировая экономика, германия
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
22:26 15.01.2026
 
В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Германии в обвинительной речи против подозреваемого в теракте на "Северных потоках" признала некогда "ключевую" роль трубопроводов в энергоснабжении страны.
"До подрыва по газопроводу "Северный поток - 1" транспортировалось около половины годовой потребности Германии в природном газе, необходимом для выработки энергии; таким образом, эти трубопроводы имели ключевое значение для общественного энергоснабжения Германии. Обвиняемый и его сообщники намеревались посредством серьезного повреждения труб на длительный срок воспрепятствовать поставкам газа из Российской Федерации в Федеративную Республику Германия", - говорится в документе решения суда в части обвинения, которое представлено генпрокуратурой страны.
В решении, датированном 10 декабря, аргументируется отказ суда на просьбу защиты отпустить из-под ареста подозреваемого в координации теракта украинца, который ранее был экстрадирован из Италии в Германию.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В Польше допустили реконструкцию "Северного потока — 2"
24 ноября 2025, 13:22
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаГЕРМАНИЯ
 
 
