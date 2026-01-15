https://1prime.ru/20260115/germaniya-866546011.html

В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны

В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны

2026-01-15T22:26+0300

БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Германии в обвинительной речи против подозреваемого в теракте на "Северных потоках" признала некогда "ключевую" роль трубопроводов в энергоснабжении страны. "До подрыва по газопроводу "Северный поток - 1" транспортировалось около половины годовой потребности Германии в природном газе, необходимом для выработки энергии; таким образом, эти трубопроводы имели ключевое значение для общественного энергоснабжения Германии. Обвиняемый и его сообщники намеревались посредством серьезного повреждения труб на длительный срок воспрепятствовать поставкам газа из Российской Федерации в Федеративную Республику Германия", - говорится в документе решения суда в части обвинения, которое представлено генпрокуратурой страны. В решении, датированном 10 декабря, аргументируется отказ суда на просьбу защиты отпустить из-под ареста подозреваемого в координации теракта украинца, который ранее был экстрадирован из Италии в Германию.

германия

2026

