Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минобороны ФРГ усмотрел в свитере Лаврова вызов всему миру - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/glava-866508270.html
Глава Минобороны ФРГ усмотрел в свитере Лаврова вызов всему миру
Глава Минобороны ФРГ усмотрел в свитере Лаврова вызов всему миру - 15.01.2026, ПРАЙМ
Глава Минобороны ФРГ усмотрел в свитере Лаврова вызов всему миру
Министр обороны ФРГ Борис Писториус усмотрел в свитере с надписью "СССР" министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызов всему миру и США в частности. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T01:59+0300
2026-01-15T01:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
германия
фрг
сша
сергей лавров
владимир путин
фридрих мерц
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866508270.jpg?1768431563
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус усмотрел в свитере с надписью "СССР" министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызов всему миру и США в частности. Глава МИД России Сергей Лавров появлялся на публике в свитере с надписью "СССР" во время визита на Аляску, где в августе 2025 года прошли российско-американские переговоры с участием президента России Владимира Путина. Позднее Лавров пояснил, что его появление в таком свитере не означало желания восстановить Советский Союз, а сама надпись не содержала никакого тайного посыла. Кроме того, американской стороне, по словам Лаврова, понравился его свитшот. Глава минобороны ФРГ Писториус вспомнил о свитере Лаврова в контексте рассуждений о необходимости сохранения военного присутствия США в Европе и якобы предпринимаемых Россией и Китаем попыток вытеснить американцев с европейского континента. "Притязание (России - ред.) на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова – это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там (в США - ред.) еще не все это осознают", - написал Писториус в статье для газеты Zeit. Писториус назвал свитер Лаврова "примером ревизионизма", который он считает "частью ДНК" Российской Федерации, образованной, по его словам, в 1991 году на "основе советского наследия". "Для политической элиты России распад Советского Союза стал травмирующим событием, с которым она до сих пор не может примириться", - убежден министр обороны ФРГ. Ранее Писториус рассказал, что во время своей службы в армии в молодые годы беспокоился по поводу советского "вторжения" в Польшу, но верил в "силу" НАТО. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО и особенно Германии страхом перед восстановлением СССР и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса", не приведя этому конкретных доказательств. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил во время своего визита в Индию в интервью India Today, что реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна, и таких целей нет. Он также сказал, что политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются таким образом напугать свое население. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин также подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
германия
фрг
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, германия, фрг, сша, сергей лавров, владимир путин, фридрих мерц, нато, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Фридрих Мерц, НАТО, МИД РФ, МИД
01:59 15.01.2026
 
Глава Минобороны ФРГ усмотрел в свитере Лаврова вызов всему миру

Глава Минобороны ФРГ Писториус назвал свитер Лаврова вызовом всему миру и США

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус усмотрел в свитере с надписью "СССР" министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызов всему миру и США в частности.
Глава МИД России Сергей Лавров появлялся на публике в свитере с надписью "СССР" во время визита на Аляску, где в августе 2025 года прошли российско-американские переговоры с участием президента России Владимира Путина. Позднее Лавров пояснил, что его появление в таком свитере не означало желания восстановить Советский Союз, а сама надпись не содержала никакого тайного посыла. Кроме того, американской стороне, по словам Лаврова, понравился его свитшот.
Глава минобороны ФРГ Писториус вспомнил о свитере Лаврова в контексте рассуждений о необходимости сохранения военного присутствия США в Европе и якобы предпринимаемых Россией и Китаем попыток вытеснить американцев с европейского континента.
"Притязание (России - ред.) на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова – это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там (в США - ред.) еще не все это осознают", - написал Писториус в статье для газеты Zeit.
Писториус назвал свитер Лаврова "примером ревизионизма", который он считает "частью ДНК" Российской Федерации, образованной, по его словам, в 1991 году на "основе советского наследия". "Для политической элиты России распад Советского Союза стал травмирующим событием, с которым она до сих пор не может примириться", - убежден министр обороны ФРГ.
Ранее Писториус рассказал, что во время своей службы в армии в молодые годы беспокоился по поводу советского "вторжения" в Польшу, но верил в "силу" НАТО.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО и особенно Германии страхом перед восстановлением СССР и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса", не приведя этому конкретных доказательств.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил во время своего визита в Индию в интервью India Today, что реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна, и таких целей нет. Он также сказал, что политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются таким образом напугать свое население.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин также подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаГЕРМАНИЯФРГСШАСергей ЛавровВладимир ПутинФридрих МерцНАТОМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала