Глава Минобороны ФРГ усмотрел в свитере Лаврова вызов всему миру
15.01.2026
Глава Минобороны ФРГ усмотрел в свитере Лаврова вызов всему миру
15.01.2026
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус усмотрел в свитере с надписью "СССР" министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызов всему миру и США в частности.
Глава МИД России Сергей Лавров появлялся на публике в свитере с надписью "СССР" во время визита на Аляску, где в августе 2025 года прошли российско-американские переговоры с участием президента России Владимира Путина. Позднее Лавров пояснил, что его появление в таком свитере не означало желания восстановить Советский Союз, а сама надпись не содержала никакого тайного посыла. Кроме того, американской стороне, по словам Лаврова, понравился его свитшот.
Глава минобороны ФРГ Писториус вспомнил о свитере Лаврова в контексте рассуждений о необходимости сохранения военного присутствия США в Европе и якобы предпринимаемых Россией и Китаем попыток вытеснить американцев с европейского континента.
"Притязание (России - ред.) на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова – это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там (в США - ред.) еще не все это осознают", - написал Писториус в статье для газеты Zeit.
Писториус назвал свитер Лаврова "примером ревизионизма", который он считает "частью ДНК" Российской Федерации, образованной, по его словам, в 1991 году на "основе советского наследия". "Для политической элиты России распад Советского Союза стал травмирующим событием, с которым она до сих пор не может примириться", - убежден министр обороны ФРГ.
Ранее Писториус рассказал, что во время своей службы в армии в молодые годы беспокоился по поводу советского "вторжения" в Польшу, но верил в "силу" НАТО.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО и особенно Германии страхом перед восстановлением СССР и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса", не приведя этому конкретных доказательств.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил во время своего визита в Индию в интервью India Today, что реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна, и таких целей нет. Он также сказал, что политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются таким образом напугать свое население.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин также подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
