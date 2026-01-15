https://1prime.ru/20260115/glava-866508868.html

Глава МИД Ирана заявил, что ракетная программа не подлежит обсуждению

Глава МИД Ирана заявил, что ракетная программа не подлежит обсуждению - 15.01.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Ирана заявил, что ракетная программа не подлежит обсуждению

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракетная программа Ирана не подлежит обсуждению, так как она нужна для обороны страны. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T02:56+0300

2026-01-15T02:56+0300

2026-01-15T03:25+0300

энергетика

мировая экономика

иран

израиль

катар

аббас аракчи

мид

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866508868.jpg?1768436733

ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракетная программа Ирана не подлежит обсуждению, так как она нужна для обороны страны. "Баллистические ракеты - это средство нашей обороны, самое надёжное средство защиты, и этот вопрос не подлежит обсуждению", - сказал Аракчи в интервью Fox News. Министр добавил, что Тегеран готов гарантировать, что иранская ядерная программа всегда будет носить мирный характер, и что иранская сторона ожидает снятия санкций против страны. Израиль в ночь на 13 июня минувшего года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

иран

израиль

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, израиль, катар, аббас аракчи, мид, fox news