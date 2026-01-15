Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260115/gosduma-866507083.html
2026-01-15T00:16+0300
2026-01-15T01:05+0300
общество
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866507083.jpg?1768428321
00:16 15.01.2026 (обновлено: 01:05 15.01.2026)
 
В Госдуме предложили штрафовать за навязчивое преследование человека

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести административную ответственность до пяти тысяч рублей за навязчивое преследование человека против его воли (сталкинг), а также расширить гарантии защиты прав граждан на личную неприкосновенность.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Навязчивое преследование, то есть действия, направленные на систематическое нежелательное внимание к человеку против его воли, включающее слежку, телефонные звонки, СМС-сообщения, угрозы, запугивания, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", вызывающие психоэмоциональное напряжение, дискомфорт, страх или тревогу, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - сказано в проекте федерального закона.
За совершение такого правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение проектом, предлагается предусмотреть наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что в России отсутствует законодательная норма о привлечении к ответственности за навязчивое преследование, вследствие чего защититься от преследователей пока непросто, поскольку нет мер, которые могли бы сдерживать преследователя без привлечения его к уголовной ответственности.
Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей административную ответственность за навязчивое преследование. По мнению автора проекта, проблема навязчивого преследования человека против его воли, которое не связано с применением какого-либо физического насилия, актуальна во всем мире, а жертвой преследователей может стать любой человек.
Закрепление таких норм, как уточнил политик, позволит жертве обращаться к прокурору района по месту совершения правонарушения с заявлением о привлечении лица к ответственности за навязчивое преследование, после чего дело о соответствующем административном правонарушении будет рассматриваться мировым судьей.
 
