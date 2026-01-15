https://1prime.ru/20260115/gosduma-866540529.html

В Госдуму внесли проект соглашения с Мьянмой о защите инвестиций

В Госдуму внесли проект соглашения с Мьянмой о защите инвестиций - 15.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект соглашения с Мьянмой о защите инвестиций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Мьянмой о поощрении и защите инвестиций, следует из базы данных нижней палаты... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T18:25+0300

2026-01-15T18:25+0300

2026-01-15T18:25+0300

политика

россия

финансы

мьянма

рф

максим решетников

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Мьянмой о поощрении и защите инвестиций, следует из базы данных нижней палаты парламента. Соглашение было подписан на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня 2025 года. Оно создает правовые основы для расширения инвестиционного сотрудничества между Россией и Мьянмой. "Соглашение обеспечит защиту прав и интересов российских и мьянманских инвесторов и будет стимулировать рост инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - сообщается на сайте Минэкономразвития РФ со ссылкой на его главу Максима Решетникова. Соглашение предусматривает обеспечение недискриминационного режима для инвесторов и гарантии защиты их инвестиций. "Это, в частности, режим наибольшего благоприятствования (условия для российских компаний должны быть не хуже, чем для бизнеса из третьих стран), компенсация по рыночной цене в случае экспроприации или национализации имущества, свободный перевод за границу доходов и других платежей, выбор инвестором механизма судебной защиты, в том числе международного арбитража", - отметил министр. При этом в соглашении оговаривается, что данные гарантии распространяются только на добросовестных инвесторов и будут недоступны для фирм-однодневок. Все нормативные акты Мьянмы, которые влияют на инвестиционную деятельность, должны будут публиковаться. Это обеспечит прозрачность и предсказуемость регулирования для российских инвесторов. В Мьянме планируется к реализации ряд совместных инвестпроектов в СЭЗ "Давэй", строительство завода по производству органических удобрений, солнечных электростанций и другие, отмечается также на сайте Минэкономразвития.

https://1prime.ru/20260115/max-866509716.html

мьянма

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, мьянма, рф, максим решетников, госдума