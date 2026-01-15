Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт новых грузовиков в Россию сократился почти в десять раз - 15.01.2026
Импорт новых грузовиков в Россию сократился почти в десять раз
Импорт новых грузовиков в Россию сократился почти в десять раз - 15.01.2026, ПРАЙМ
Импорт новых грузовиков в Россию сократился почти в десять раз
Импорт новых грузовых автомобилей в Россию по итогам 2025 года сократился почти в 10 раз и составил 7,9 тысячи единиц, сообщил директор аналитического агентства | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:27+0300
2026-01-15T16:27+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Импорт новых грузовых автомобилей в Россию по итогам 2025 года сократился почти в 10 раз и составил 7,9 тысячи единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В 2025 году в Россию ввезли 7,9 тысячи новых грузовых автомобилей. Это почти в 10 раз меньше, чем в 2024 году (76,2 тысячи штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Глава "Автостата" отметил, что 96,5% ввоза пришлось на тяжелые грузовые автомобили массой свыше 16 тонн (HCV), из которых 2,9 тысячи штук - седельные тягачи. При этом в 2024 году объем импорта таких автомобилей составлял 48,8 тысячи единиц - в 17 раз больше, чем в 2025 году. Ввоз самосвалов сократился в 14 раз и составил 1,3 тысячи штук, что составляет 16% всего импорта грузовиков. "Несмотря на столь сильное падение импорта, сократившаяся потребность в технике легко покрывается внутренним производством и запасами прошлых лет. А для тех, кто не прочь сэкономить, есть большой выбор свежей "изьятки" у лизинговых компаний", - прокомментировал Целиков.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861461105_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_434b955cdb7b75444f21fffcb5da5cf1.jpg
1920
1920
true
Бизнес, РОССИЯ
16:27 15.01.2026
 
Импорт новых грузовиков в Россию сократился почти в десять раз

Целиков: импорт новых грузовиков в Россию в 2025 году сократился почти в десять раз

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Импорт новых грузовых автомобилей в Россию по итогам 2025 года сократился почти в 10 раз и составил 7,9 тысячи единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В 2025 году в Россию ввезли 7,9 тысячи новых грузовых автомобилей. Это почти в 10 раз меньше, чем в 2024 году (76,2 тысячи штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава "Автостата" отметил, что 96,5% ввоза пришлось на тяжелые грузовые автомобили массой свыше 16 тонн (HCV), из которых 2,9 тысячи штук - седельные тягачи. При этом в 2024 году объем импорта таких автомобилей составлял 48,8 тысячи единиц - в 17 раз больше, чем в 2025 году.
Ввоз самосвалов сократился в 14 раз и составил 1,3 тысячи штук, что составляет 16% всего импорта грузовиков.
"Несмотря на столь сильное падение импорта, сократившаяся потребность в технике легко покрывается внутренним производством и запасами прошлых лет. А для тех, кто не прочь сэкономить, есть большой выбор свежей "изьятки" у лизинговых компаний", - прокомментировал Целиков.
