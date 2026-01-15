https://1prime.ru/20260115/ii-866538530.html

Использование ИИ может усугубит неравенство в мире, считает эксперт

2026-01-15T17:44+0300

технологии

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в развитых странах может усугубить экономическое неравенство в мире, считает глава экономического отдела одной из ведущих американских компаний-разработчиков моделей ИИ Anthropic Питер МакКрори. "Если производительность труда вырастет там, где технологии будут внедряться раньше, то это может привести к неравенству в уровне жизни", - заявил МакКрори в интервью изданию Financial Times. Как отмечает газета, компания Anthropic провела анализ использования своего чат-бота на основе ИИ Claude предприятиями и потребителями по всему миру. Исследование показало, что более богатые страны с большей вероятностью внедряют ИИ, чем страны с более низким уровнем дохода. В результате увеличивается разница в уровне жизни стран. Согласно исследованию, США, Индия, Япония, Великобритания и Южная Корея используют Claude чаще всего. Бразилия и страны Балканского региона используют ИИ преимущественно для решения рабочих задач, в то время как в странах с низким уровнем дохода ИИ в большей степени используется в сфере образования. Как отмечает газета, исследование показало, что искусственный интеллект может увеличить ежегодный рост производительности труда в США на один-два процентных пункта в течение следующего десятилетия. Наибольший прирост будет наблюдаться в "наукоемких" сферах.

