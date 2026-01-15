Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Использование ИИ может усугубит неравенство в мире, считает эксперт - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/ii-866538530.html
Использование ИИ может усугубит неравенство в мире, считает эксперт
Использование ИИ может усугубит неравенство в мире, считает эксперт - 15.01.2026, ПРАЙМ
Использование ИИ может усугубит неравенство в мире, считает эксперт
Более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в развитых странах может усугубить экономическое неравенство в мире, считает глава экономического... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:44+0300
2026-01-15T17:44+0300
технологии
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в развитых странах может усугубить экономическое неравенство в мире, считает глава экономического отдела одной из ведущих американских компаний-разработчиков моделей ИИ Anthropic Питер МакКрори. "Если производительность труда вырастет там, где технологии будут внедряться раньше, то это может привести к неравенству в уровне жизни", - заявил МакКрори в интервью изданию Financial Times. Как отмечает газета, компания Anthropic провела анализ использования своего чат-бота на основе ИИ Claude предприятиями и потребителями по всему миру. Исследование показало, что более богатые страны с большей вероятностью внедряют ИИ, чем страны с более низким уровнем дохода. В результате увеличивается разница в уровне жизни стран. Согласно исследованию, США, Индия, Япония, Великобритания и Южная Корея используют Claude чаще всего. Бразилия и страны Балканского региона используют ИИ преимущественно для решения рабочих задач, в то время как в странах с низким уровнем дохода ИИ в большей степени используется в сфере образования. Как отмечает газета, исследование показало, что искусственный интеллект может увеличить ежегодный рост производительности труда в США на один-два процентных пункта в течение следующего десятилетия. Наибольший прирост будет наблюдаться в "наукоемких" сферах.
https://1prime.ru/20260115/mintrans-866511122.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика
Технологии, Мировая экономика
17:44 15.01.2026
 
Использование ИИ может усугубит неравенство в мире, считает эксперт

МакКрори: использование ИИ может усугубить экономическое неравенство в мире

© fotolia.com / RidoТелефон в руке
Телефон в руке - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Телефон в руке. Архивное фото
© fotolia.com / Rido
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в развитых странах может усугубить экономическое неравенство в мире, считает глава экономического отдела одной из ведущих американских компаний-разработчиков моделей ИИ Anthropic Питер МакКрори.
"Если производительность труда вырастет там, где технологии будут внедряться раньше, то это может привести к неравенству в уровне жизни", - заявил МакКрори в интервью изданию Financial Times.
Как отмечает газета, компания Anthropic провела анализ использования своего чат-бота на основе ИИ Claude предприятиями и потребителями по всему миру. Исследование показало, что более богатые страны с большей вероятностью внедряют ИИ, чем страны с более низким уровнем дохода. В результате увеличивается разница в уровне жизни стран.
Согласно исследованию, США, Индия, Япония, Великобритания и Южная Корея используют Claude чаще всего. Бразилия и страны Балканского региона используют ИИ преимущественно для решения рабочих задач, в то время как в странах с низким уровнем дохода ИИ в большей степени используется в сфере образования.
Как отмечает газета, исследование показало, что искусственный интеллект может увеличить ежегодный рост производительности труда в США на один-два процентных пункта в течение следующего десятилетия. Наибольший прирост будет наблюдаться в "наукоемких" сферах.
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли
05:18
 
ТехнологииМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала