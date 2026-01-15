Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт - 15.01.2026
Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт
Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт - 15.01.2026, ПРАЙМ
Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт
Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T07:55+0300
2026-01-15T08:41+0300
бизнес
технологии
роспатент
nvidia
amd
intel
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/14/830861482_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dfeb5068ee2fc73c8c9fe1427e9ab02d.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в ноябре 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Компания получила исключительное право на товарный знак до 18 ноября 2035 года. Intel выпустил первое поколение графических процессоров под брендом Intel Arc в начале 2022 года. Эти видеокарты выпускались с прицелом на конкуренцию с Nvidia и AMD.
07:55 15.01.2026 (обновлено: 08:41 15.01.2026)
 
Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт

Роспатент зарегистрировал товарный знак бренда видеокарт Intel Arc

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в ноябре 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Компания получила исключительное право на товарный знак до 18 ноября 2035 года.
Intel выпустил первое поколение графических процессоров под брендом Intel Arc в начале 2022 года. Эти видеокарты выпускались с прицелом на конкуренцию с Nvidia и AMD.
