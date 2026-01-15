https://1prime.ru/20260115/intel--866513483.html
Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт
2026-01-15T07:55+0300
2026-01-15T07:55+0300
2026-01-15T08:41+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в ноябре 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Компания получила исключительное право на товарный знак до 18 ноября 2035 года. Intel выпустил первое поколение графических процессоров под брендом Intel Arc в начале 2022 года. Эти видеокарты выпускались с прицелом на конкуренцию с Nvidia и AMD.
