https://1prime.ru/20260115/intel--866513483.html

Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт

Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт - 15.01.2026, ПРАЙМ

Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак бренда видеокарт

Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T07:55+0300

2026-01-15T07:55+0300

2026-01-15T08:41+0300

бизнес

технологии

роспатент

nvidia

amd

intel

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83086/14/830861482_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dfeb5068ee2fc73c8c9fe1427e9ab02d.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация Intel зарегистрировала товарный знак бренда видеокарт Intel Arc, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в ноябре 2025 года, а в январе текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Компания получила исключительное право на товарный знак до 18 ноября 2035 года. Intel выпустил первое поколение графических процессоров под брендом Intel Arc в начале 2022 года. Эти видеокарты выпускались с прицелом на конкуренцию с Nvidia и AMD.

https://1prime.ru/20260114/intel-866503166.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, роспатент, nvidia, amd, intel, россия