РСХБ продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки
РоссельхозБанк. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россельхозбанк продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в четверг в колл-центре РСХБ агентству сообщили, что банк не принимает новые заявки на семейную ипотеку с 30 декабря 2025 года.
"Россельхозбанк продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки. Условия предоставления ипотечных займов по семейной ипотеке будут отражены на момент принятия решения по заявке физического лица с учетом актуальных условий государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования по программе Семейной ипотеки, в том числе с учетом ожидаемых изменений с 1 февраля", - пояснили в пресс-службе РСХБ.
Сбербанк, ВТБ, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, Совкомбанк и "Абсолют банк" также продолжают прием заявок и выдачу кредитов по семейной ипотеке, сообщали РИА Новости в банках.
С 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Минфин также пояснял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
Кроме того, ставку по семейной ипотеке планируется сделать дифференцированной в зависимости от количества детей в семье. Как рассказывал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% для семей с одним ребенком.
Аксаков в интервью РИА Новости говорил, что законопроект, устанавливающий дифференцированную ставку по семейной ипотеке, будет принят в первом квартале 2026 года.