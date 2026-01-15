https://1prime.ru/20260115/ipoteka-866541387.html

РСХБ продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки

РСХБ продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки - 15.01.2026, ПРАЙМ

РСХБ продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки

Россельхозбанк продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T18:50+0300

2026-01-15T18:50+0300

2026-01-15T18:50+0300

экономика

банки

бизнес

финансы

анатолий аксаков

россельхозбанк

сбербанк

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/71/840977158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79d7a784ddcdeff306f2a3989f7cef85.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россельхозбанк продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в четверг в колл-центре РСХБ агентству сообщили, что банк не принимает новые заявки на семейную ипотеку с 30 декабря 2025 года. "Россельхозбанк продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки. Условия предоставления ипотечных займов по семейной ипотеке будут отражены на момент принятия решения по заявке физического лица с учетом актуальных условий государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования по программе Семейной ипотеки, в том числе с учетом ожидаемых изменений с 1 февраля", - пояснили в пресс-службе РСХБ. Сбербанк, ВТБ, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, Совкомбанк и "Абсолют банк" также продолжают прием заявок и выдачу кредитов по семейной ипотеке, сообщали РИА Новости в банках. С 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Минфин также пояснял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка. Кроме того, ставку по семейной ипотеке планируется сделать дифференцированной в зависимости от количества детей в семье. Как рассказывал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% для семей с одним ребенком. Аксаков в интервью РИА Новости говорил, что законопроект, устанавливающий дифференцированную ставку по семейной ипотеке, будет принят в первом квартале 2026 года.

https://1prime.ru/20251219/putin-865718263.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, бизнес, финансы, анатолий аксаков, россельхозбанк, сбербанк, втб