Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана
Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана
2026-01-15T11:16+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп лишится доверия Индии, Турции и ОАЭ в случае введения пошлин против Ирана, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов. Трамп ранее объявил о введении пошлин в 25% против всех стран, ведущих дела с Ираном. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США. "Санкции могут остаться на уровне риторики. Но если будут приняты меры, то Трамп лишится доверия Индии, Турции и ОАЭ. А они ему нужны, чтобы сдерживать Китай и проецировать свое влияние на Ближнем Востоке", - сказал Гасанов. По словам эксперта, также существуют сомнения по поводу реальной эффективности этих пошлин. Он пояснил, что многие страны, в том числе и экономические партнеры, работают с Ираном втемную, потому достаточно трудно отследить и доказать факт каких-либо транзакций. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в среду заявил, что американские экономические санкции носят незаконный и негуманный характер, а также противоречат принципам и основополагающим нормам Устава ООН и международного права.
