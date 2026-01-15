Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/iran-866519252.html
Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана
Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана - 15.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана
Президент США Дональд Трамп лишится доверия Индии, Турции и ОАЭ в случае введения пошлин против Ирана, заявил РИА Новости доктор политологии Университета... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T11:16+0300
2026-01-15T11:16+0300
экономика
мировая экономика
иран
сша
индия
дональд трамп
рудн
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп лишится доверия Индии, Турции и ОАЭ в случае введения пошлин против Ирана, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов. Трамп ранее объявил о введении пошлин в 25% против всех стран, ведущих дела с Ираном. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США. "Санкции могут остаться на уровне риторики. Но если будут приняты меры, то Трамп лишится доверия Индии, Турции и ОАЭ. А они ему нужны, чтобы сдерживать Китай и проецировать свое влияние на Ближнем Востоке", - сказал Гасанов. По словам эксперта, также существуют сомнения по поводу реальной эффективности этих пошлин. Он пояснил, что многие страны, в том числе и экономические партнеры, работают с Ираном втемную, потому достаточно трудно отследить и доказать факт каких-либо транзакций. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в среду заявил, что американские экономические санкции носят незаконный и негуманный характер, а также противоречат принципам и основополагающим нормам Устава ООН и международного права.
https://1prime.ru/20260113/iran-866438227.html
иран
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, индия, дональд трамп, рудн, мид, оон
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, РУДН, МИД, ООН
11:16 15.01.2026
 
Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана

Политолог Гасанов: Трамп лишится доверия Индии, Турции и ОАЭ из-за санкций против Ирана

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп лишится доверия Индии, Турции и ОАЭ в случае введения пошлин против Ирана, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.
Трамп ранее объявил о введении пошлин в 25% против всех стран, ведущих дела с Ираном. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
"Санкции могут остаться на уровне риторики. Но если будут приняты меры, то Трамп лишится доверия Индии, Турции и ОАЭ. А они ему нужны, чтобы сдерживать Китай и проецировать свое влияние на Ближнем Востоке", - сказал Гасанов.
По словам эксперта, также существуют сомнения по поводу реальной эффективности этих пошлин. Он пояснил, что многие страны, в том числе и экономические партнеры, работают с Ираном втемную, потому достаточно трудно отследить и доказать факт каких-либо транзакций.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в среду заявил, что американские экономические санкции носят незаконный и негуманный характер, а также противоречат принципам и основополагающим нормам Устава ООН и международного права.
Флаги Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ
13 января, 12:47
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАИНДИЯДональд ТрампРУДНМИДООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала