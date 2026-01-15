https://1prime.ru/20260115/ispaniya-866534022.html

В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за названия точки Wi-Fi

2026-01-15T16:54+0300

происшествия

бизнес

стамбул

turkish airlines

СТАМБУЛ, 15 янв - ПРАЙМ. Причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Стамбула в Барселону, стало название точки доступа к Wi-Fi, сообщил официальный представитель авиакомпании Яхъя Устюн. Самолет совершил экстренную посадку в четверг в аэропорту Эль-Прат. На борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа, сообщала радиостанция Catalunya Radio. "Необходимые процедуры безопасности были предприняты после того, как была выявлена созданная пассажиром рейса точка доступа к интернету, в названии которой была угроза взрыва", - сообщил Устюн в соцсети X. По его словам, в результате проверки угроза не подтвердилась, обратный рейс готовится к отправке в Стамбул. В отношении пассажира, действия которого привели к посадке, начаты юридические процедуры.

стамбул

