В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за названия точки Wi-Fi

СТАМБУЛ, 15 янв - ПРАЙМ. Причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Стамбула в Барселону, стало название точки доступа к Wi-Fi, сообщил официальный представитель авиакомпании Яхъя Устюн. Самолет совершил экстренную посадку в четверг в аэропорту Эль-Прат. На борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа, сообщала радиостанция Catalunya Radio. "Необходимые процедуры безопасности были предприняты после того, как была выявлена созданная пассажиром рейса точка доступа к интернету, в названии которой была угроза взрыва", - сообщил Устюн в соцсети X. По его словам, в результате проверки угроза не подтвердилась, обратный рейс готовится к отправке в Стамбул. В отношении пассажира, действия которого привели к посадке, начаты юридические процедуры.
