Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за названия точки Wi-Fi - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260115/ispaniya-866534022.html
В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за названия точки Wi-Fi
В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за названия точки Wi-Fi - 15.01.2026, ПРАЙМ
В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за названия точки Wi-Fi
Причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Стамбула в Барселону, стало название точки доступа к Wi-Fi, сообщил... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:54+0300
2026-01-15T16:54+0300
происшествия
бизнес
стамбул
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271363_0:117:2249:1382_1920x0_80_0_0_0462d21a7b08cb6642d4993e15e969fb.jpg
СТАМБУЛ, 15 янв - ПРАЙМ. Причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Стамбула в Барселону, стало название точки доступа к Wi-Fi, сообщил официальный представитель авиакомпании Яхъя Устюн. Самолет совершил экстренную посадку в четверг в аэропорту Эль-Прат. На борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа, сообщала радиостанция Catalunya Radio. "Необходимые процедуры безопасности были предприняты после того, как была выявлена созданная пассажиром рейса точка доступа к интернету, в названии которой была угроза взрыва", - сообщил Устюн в соцсети X. По его словам, в результате проверки угроза не подтвердилась, обратный рейс готовится к отправке в Стамбул. В отношении пассажира, действия которого привели к посадке, начаты юридические процедуры.
https://1prime.ru/20260112/pauerbanki-866420831.html
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271363_124:0:2123:1499_1920x0_80_0_0_e7ceee4a51dda99f44c9dcf5451bb46b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, стамбул, turkish airlines
Происшествия, Бизнес, Стамбул, Turkish Airlines
16:54 15.01.2026
 
В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за названия точки Wi-Fi

В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за название точки доступа к Wi-Fi

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 15 янв - ПРАЙМ. Причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Стамбула в Барселону, стало название точки доступа к Wi-Fi, сообщил официальный представитель авиакомпании Яхъя Устюн.
Самолет совершил экстренную посадку в четверг в аэропорту Эль-Прат. На борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа, сообщала радиостанция Catalunya Radio.
"Необходимые процедуры безопасности были предприняты после того, как была выявлена созданная пассажиром рейса точка доступа к интернету, в названии которой была угроза взрыва", - сообщил Устюн в соцсети X.
По его словам, в результате проверки угроза не подтвердилась, обратный рейс готовится к отправке в Стамбул. В отношении пассажира, действия которого привели к посадке, начаты юридические процедуры.
Самолет, перелет
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
12 января, 23:36
 
ПроисшествияБизнесСтамбулTurkish Airlines
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала