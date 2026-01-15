https://1prime.ru/20260115/ispaniya-866549216.html

Премьер Испании объявил о создании суверенного фонда страны

2026-01-15T23:57+0300

финансы

испания

ес

МАДРИД, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер Испании Педро Санчес объявил о создании суверенного фонда под названием España crece с первоначальным капиталом в 10,5 миллиардов евро, который должен поддержать экономический рост страны после завершения программ финансирования Евросоюза. "Мы создадим большой суверенный фонд (España crece - ред.), который подхватит эстафету фондов (ЕС - ред.) Next Generation… Он будет управляться через Институт кредитования… чтобы обеспечить продолжение всех проводимых преобразований после 2026 года, и чтобы они сохранялись и после завершения финансирования Next Generation. Фонд будет обеспечен базовым капиталом в размере 10,5 миллиардов евро за счет плана восстановления", - сказал Санчес в ходе заключительной сессии форума Spain Investors Day. По словам главы правительства, цель фонда - мобилизовать до 120 миллиардов евро инвестиций, которые направят на стратегические отрасли и долгосрочное развитие испанской экономики. Как отметил премьер, новый фонд станет инструментом привлечения как национальных, так и международных инвестиций. Он уточнил, что официально представит проект 19 января совместно с испанским министром экономики Карлосом Куэрпо.

испания

финансы, испания, ес