https://1prime.ru/20260115/kabmin-866508626.html
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье - 15.01.2026, ПРАЙМ
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье
Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T02:26+0300
2026-01-15T02:26+0300
2026-01-15T02:26+0300
бизнес
сельское хозяйство
россия
черное море
краснодарский край
крым
росрыболовство
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866508626.jpg?1768433194
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье, сообщается в документах кабмина, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Проработка целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье. Срок реализации - 2030 год. Ответственный исполнитель - Росрыболовство, Минобрнауки России", - сообщается в документе.
Российских устриц сейчас выращивают на Черном море: на побережье Краснодарского края и в Крыму. Также диких моллюсков добывают на Дальнем Востоке. В 2023 году ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.
черное море
краснодарский край
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сельское хозяйство, россия, черное море, краснодарский край, крым, росрыболовство, минобрнауки
Бизнес, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Черное море, Краснодарский край, КРЫМ, Росрыболовство, Минобрнауки
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье
Росрыболовство и Минобрнауки проработают создание питомников по производству устриц
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье, сообщается в документах кабмина, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Проработка целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье. Срок реализации - 2030 год. Ответственный исполнитель - Росрыболовство, Минобрнауки России", - сообщается в документе.
Российских устриц сейчас выращивают на Черном море: на побережье Краснодарского края и в Крыму. Также диких моллюсков добывают на Дальнем Востоке. В 2023 году ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.