Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/kabmin-866508626.html
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье - 15.01.2026, ПРАЙМ
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье
Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T02:26+0300
2026-01-15T02:26+0300
бизнес
сельское хозяйство
россия
черное море
краснодарский край
крым
росрыболовство
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866508626.jpg?1768433194
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье, сообщается в документах кабмина, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Проработка целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье. Срок реализации - 2030 год. Ответственный исполнитель - Росрыболовство, Минобрнауки России", - сообщается в документе. Российских устриц сейчас выращивают на Черном море: на побережье Краснодарского края и в Крыму. Также диких моллюсков добывают на Дальнем Востоке. В 2023 году ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.
черное море
краснодарский край
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сельское хозяйство, россия, черное море, краснодарский край, крым, росрыболовство, минобрнауки
Бизнес, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Черное море, Краснодарский край, КРЫМ, Росрыболовство, Минобрнауки
02:26 15.01.2026
 
Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье

Росрыболовство и Минобрнауки проработают создание питомников по производству устриц

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье, сообщается в документах кабмина, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Проработка целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье. Срок реализации - 2030 год. Ответственный исполнитель - Росрыболовство, Минобрнауки России", - сообщается в документе.
Российских устриц сейчас выращивают на Черном море: на побережье Краснодарского края и в Крыму. Также диких моллюсков добывают на Дальнем Востоке. В 2023 году ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.
 
БизнесСельское хозяйствоРОССИЯЧерное мореКраснодарский крайКРЫМРосрыболовствоМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала