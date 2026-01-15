https://1prime.ru/20260115/kabmin-866508626.html

Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье

Кабмин проработает создание питомников по производству устриц в Приазовье

2026-01-15T02:26+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Росрыболовство и Минобрнауки России проработают доклад в правительство РФ о целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье, сообщается в документах кабмина, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Проработка целесообразности создания питомников по производству устричной молоди в Приазовье. Срок реализации - 2030 год. Ответственный исполнитель - Росрыболовство, Минобрнауки России", - сообщается в документе. Российских устриц сейчас выращивают на Черном море: на побережье Краснодарского края и в Крыму. Также диких моллюсков добывают на Дальнем Востоке. В 2023 году ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.

