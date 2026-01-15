Цены на какао-бобы упали ниже 4900 долларов за тонну

https://1prime.ru/20260115/kakao-866523201.html
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают в четверг на 3%, впервые почти за год опустившись ниже отметки в 4 900 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.57 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижается на 3,07% относительно предыдущего закрытия - до 4 922 долларов за тонну. А минутами ранее показатель минимально достиг 4 857 долларов, опустившись ниже отметки в 4 900 долларов впервые с 1 февраля 2024 года. Цены на бобы какао с начала месяца упали уже примерно на 20% после декабрьского роста на 10%. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире падают в четверг на 3%, впервые почти за год опустившись ниже отметки в 4 900 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 12.57 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижается на 3,07% относительно предыдущего закрытия - до 4 922 долларов за тонну. А минутами ранее показатель минимально достиг 4 857 долларов, опустившись ниже отметки в 4 900 долларов впервые с 1 февраля 2024 года.
Цены на бобы какао с начала месяца упали уже примерно на 20% после декабрьского роста на 10%.
Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
