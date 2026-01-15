Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Berliner Zeitung: над Каей Каллас нависла серьезная угроза - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/kallas-866510483.html
Berliner Zeitung: над Каей Каллас нависла серьезная угроза
Berliner Zeitung: над Каей Каллас нависла серьезная угроза - 15.01.2026, ПРАЙМ
Berliner Zeitung: над Каей Каллас нависла серьезная угроза
Недавняя встреча главы европейской дипломатии Каи Каллас с немецким министром обороны Борисом Писториусом выявила несостоятельность политического курса... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T04:58+0300
2026-01-15T04:58+0300
общество
мировая экономика
германия
марко рубио
кая каллас
ес
берлин
украина
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Недавняя встреча главы европейской дипломатии Каи Каллас с немецким министром обороны Борисом Писториусом выявила несостоятельность политического курса эстонского лидера, что ставит её перед перспективой отставки, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.&quot;Незадолго до встречи верховного представителя ЕС Каи Каллас с министром обороны Борисом Писториусом во вторник территория перед зданием Федерального министерства обороны Германии в Берлине стала скользкой. &lt;…&gt; Но для Каллас ситуация становится скользкой и в политическом плане&quot;, — отмечается в материале.В тексте отмечается рвение Каллас продемонстрировать западное единство в поддержке Украины, которое в условиях надвигающегося поражения от России становится всё более шатким."На совместной пресс-конференции Писториус и Каллас выступили в унисон, обращаясь друг к другу по именам, "Борис" и "Кая". &lt;…&gt; В то время как западные миллиарды продолжают поступать, ситуация в зоне боевых действий ухудшается. Поэтому "Борис" и "Кая" не видят конца конфликту. &lt;…&gt; Они выглядят уверенными и решительными, но насколько велико реальное единство за пределами места встречи, остается под большим вопросом", — обращает внимание автор статьи.По его мнению, совокупность данных проблем, а также постоянная потеря Каллас ключевых партнёров ведут к её отставке."Но, в то время как Каллас в Берлине встречают с распростертыми объятиями, Верховный представитель ЕС все чаще теряет важных партнеров. Госсекретарь США Марко Рубио, например, неоднократно отказывался от двусторонних переговоров с ней. &lt;…&gt; А в Европе усиливаются призывы к отставке Каллас", — резюмирует газета.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал предложение об освобождении Каи Каллас от её поста. Он утверждал, что при её руководстве ЕС не может своевременно реагировать на кризисы и не имеет чёткой позиции по международным событиям.
https://1prime.ru/20260115/zapad-866510003.html
https://1prime.ru/20260109/kallas-866340461.html
https://1prime.ru/20260101/kallas-866145380.html
германия
берлин
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10c6495b87491d44a59329edc276aba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, германия, марко рубио, кая каллас, ес, берлин, украина, роберт фицо
Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Марко Рубио, Кая Каллас, ЕС, Берлин, УКРАИНА, Роберт Фицо
04:58 15.01.2026
 
Berliner Zeitung: над Каей Каллас нависла серьезная угроза

Berliner Zeitung сообщил об угрозе отставке Каи Каллас

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Недавняя встреча главы европейской дипломатии Каи Каллас с немецким министром обороны Борисом Писториусом выявила несостоятельность политического курса эстонского лидера, что ставит её перед перспективой отставки, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

"Незадолго до встречи верховного представителя ЕС Каи Каллас с министром обороны Борисом Писториусом во вторник территория перед зданием Федерального министерства обороны Германии в Берлине стала скользкой. <…> Но для Каллас ситуация становится скользкой и в политическом плане", — отмечается в материале.

Кая Каллас и президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"Это очень странно": на Западе удивились новым требованиям Каллас к России
04:46
В тексте отмечается рвение Каллас продемонстрировать западное единство в поддержке Украины, которое в условиях надвигающегося поражения от России становится всё более шатким.
"На совместной пресс-конференции Писториус и Каллас выступили в унисон, обращаясь друг к другу по именам, "Борис" и "Кая". <…> В то время как западные миллиарды продолжают поступать, ситуация в зоне боевых действий ухудшается. Поэтому "Борис" и "Кая" не видят конца конфликту. <…> Они выглядят уверенными и решительными, но насколько велико реальное единство за пределами места встречи, остается под большим вопросом", — обращает внимание автор статьи.
По его мнению, совокупность данных проблем, а также постоянная потеря Каллас ключевых партнёров ведут к её отставке.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
9 января, 22:27
"Но, в то время как Каллас в Берлине встречают с распростертыми объятиями, Верховный представитель ЕС все чаще теряет важных партнеров. Госсекретарь США Марко Рубио, например, неоднократно отказывался от двусторонних переговоров с ней. <…> А в Европе усиливаются призывы к отставке Каллас", — резюмирует газета.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал предложение об освобождении Каи Каллас от её поста. Он утверждал, что при её руководстве ЕС не может своевременно реагировать на кризисы и не имеет чёткой позиции по международным событиям.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Каллас устроила истерику из-за России
1 января, 21:56
 
ОбществоМировая экономикаГЕРМАНИЯМарко РубиоКая КалласЕСБерлинУКРАИНАРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала