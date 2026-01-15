https://1prime.ru/20260115/kallas-866510483.html

Berliner Zeitung: над Каей Каллас нависла серьезная угроза

15.01.2026

Berliner Zeitung: над Каей Каллас нависла серьезная угроза

Недавняя встреча главы европейской дипломатии Каи Каллас с немецким министром обороны Борисом Писториусом выявила несостоятельность политического курса... | 15.01.2026, ПРАЙМ

общество

мировая экономика

германия

марко рубио

кая каллас

ес

берлин

украина

роберт фицо

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Недавняя встреча главы европейской дипломатии Каи Каллас с немецким министром обороны Борисом Писториусом выявила несостоятельность политического курса эстонского лидера, что ставит её перед перспективой отставки, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Незадолго до встречи верховного представителя ЕС Каи Каллас с министром обороны Борисом Писториусом во вторник территория перед зданием Федерального министерства обороны Германии в Берлине стала скользкой. <…> Но для Каллас ситуация становится скользкой и в политическом плане", — отмечается в материале.В тексте отмечается рвение Каллас продемонстрировать западное единство в поддержке Украины, которое в условиях надвигающегося поражения от России становится всё более шатким."На совместной пресс-конференции Писториус и Каллас выступили в унисон, обращаясь друг к другу по именам, "Борис" и "Кая". <…> В то время как западные миллиарды продолжают поступать, ситуация в зоне боевых действий ухудшается. Поэтому "Борис" и "Кая" не видят конца конфликту. <…> Они выглядят уверенными и решительными, но насколько велико реальное единство за пределами места встречи, остается под большим вопросом", — обращает внимание автор статьи.По его мнению, совокупность данных проблем, а также постоянная потеря Каллас ключевых партнёров ведут к её отставке."Но, в то время как Каллас в Берлине встречают с распростертыми объятиями, Верховный представитель ЕС все чаще теряет важных партнеров. Госсекретарь США Марко Рубио, например, неоднократно отказывался от двусторонних переговоров с ней. <…> А в Европе усиливаются призывы к отставке Каллас", — резюмирует газета.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал предложение об освобождении Каи Каллас от её поста. Он утверждал, что при её руководстве ЕС не может своевременно реагировать на кризисы и не имеет чёткой позиции по международным событиям.

германия

берлин

украина

