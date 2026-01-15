https://1prime.ru/20260115/kamchatka-866510901.html
На Камчатке военные расчищают от снега дороги к военным городкам
2026-01-15T05:15+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие расчищают от снега дороги к военным городкам и местам базирования сил Тихоокеанского флота на Камчатке, рассказали в министерстве обороны РФ.
"Личный состав Главного управления дорожного хозяйства министерства обороны в городе Петропавловск-Камчатский после прошедшего циклона ведёт расчистку от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам", - говорится в сообщении.
Специально сформированные дорожные группы ведут работу по ликвидации последствий стихии в районах военных городков Радыгино, Англичанка, Завойко, Нагорный, Долиновка и Чапаевка, отметили в ведомстве.
"Грейдеры и шнеки расчищают подъездные пути к складам, аэродромам, причалам кораблей и подводных лодок в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск", - добавили в Минобороны.
По данным МО, для выполнения работ привлечена тяжелая инженерная и другая специальная техника, а высота снежного покрова на отдельных участках превышает 80 сантиметров, снежные заносы - более 4 метров.
"Всего в борьбе с природной стихией задействовано более 10 единиц военной специальной техники. В зоне ответственности предстоит расчистить более 150 километров дорог, на сегодняшний момент выполнено около 40% запланированных работ", - заключили в ведомстве.
