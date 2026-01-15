Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане снизили цены на авиакеросин для иностранных компаний - 15.01.2026
В Казахстане снизили цены на авиакеросин для иностранных компаний
В Казахстане снизили цены на авиакеросин для иностранных компаний - 15.01.2026, ПРАЙМ
В Казахстане снизили цены на авиакеросин для иностранных компаний
Цены на авиакеросин для иностранных авиакомпаний снижены в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтегазового оператора Казахстана "Казмунайгаз"... | 15.01.2026, ПРАЙМ
АСТАНА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на авиакеросин для иностранных авиакомпаний снижены в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтегазового оператора Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ). "С января 2026 года стоимость заправки воздушных судов "в крыло" для зарубежных грузовых и пассажирских перевозчиков удалось снизить до уровня 930-1000 долларов за тонну авиакеросина с учетом текущей рыночной конъюнктуры, в то время как прежде в воздушных гаванях городов республиканского значения она составляла 1200 долларов", - говорится в сообщении. В КМГ уточнили, что эта мера реализуется в рамках системной политики правительства по формированию прозрачного и предсказуемого рынка авиатоплива. Сообщается, что снижение стоимости авиатоплива, внедрение международной практики авиатопливных операторов, а также единых конкурентных условий на рынке создают прочную основу для превращения Казахстана в один из ключевых авиационных транзитных хабов региона. "Сегодня "КазМунайГаз-Аэро" (дочка КМГ - ред.) имеет прямые договоры на заправку воздушных судов "в крыло" с рядом ведущих международных авиакомпаний, включая Turkish Airlines, Turkish Cargo, FlyDubai, Red Sea, Air Cairo, Somon Air, FlyMeta и Silk Way West Airlines", - добавили в "Казмунайгазе". В КМГ отметили, что принятое решение по новой единой стоимости авиатоплива открывает возможности для привлечения в отечественные аэропорты таких крупных авиакомпаний, как Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Air China, а также ведущих мировых грузовых операторов. "Казмунайгаз" сообщил, что на данный момент расширяет географию поставщиков авиатопливных ресурсов. Осуществлена поставка пробной партии авиационного топлива марки Jet A-1 напрямую от производителя с нефтехимического завода Dushanzi Petrochemical (КНР). В дальнейшем планируется использование данного авиатоплива для заправки воздушных судов "в крыло", в том числе международных авиакомпаний, выполняющих рейсы через аэропорты Казахстана.
бизнес, казахстан, казмунайгаз
Экономика, Бизнес, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз
16:08 15.01.2026
 
В Казахстане снизили цены на авиакеросин для иностранных компаний

Казмунайгаз: в Казахстане снизили цены на керосин для зарубежных авиакомпаний

АСТАНА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на авиакеросин для иностранных авиакомпаний снижены в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтегазового оператора Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ).
"С января 2026 года стоимость заправки воздушных судов "в крыло" для зарубежных грузовых и пассажирских перевозчиков удалось снизить до уровня 930-1000 долларов за тонну авиакеросина с учетом текущей рыночной конъюнктуры, в то время как прежде в воздушных гаванях городов республиканского значения она составляла 1200 долларов", - говорится в сообщении.
В КМГ уточнили, что эта мера реализуется в рамках системной политики правительства по формированию прозрачного и предсказуемого рынка авиатоплива. Сообщается, что снижение стоимости авиатоплива, внедрение международной практики авиатопливных операторов, а также единых конкурентных условий на рынке создают прочную основу для превращения Казахстана в один из ключевых авиационных транзитных хабов региона.
"Сегодня "КазМунайГаз-Аэро" (дочка КМГ - ред.) имеет прямые договоры на заправку воздушных судов "в крыло" с рядом ведущих международных авиакомпаний, включая Turkish Airlines, Turkish Cargo, FlyDubai, Red Sea, Air Cairo, Somon Air, FlyMeta и Silk Way West Airlines", - добавили в "Казмунайгазе".
В КМГ отметили, что принятое решение по новой единой стоимости авиатоплива открывает возможности для привлечения в отечественные аэропорты таких крупных авиакомпаний, как Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Air China, а также ведущих мировых грузовых операторов.
"Казмунайгаз" сообщил, что на данный момент расширяет географию поставщиков авиатопливных ресурсов. Осуществлена поставка пробной партии авиационного топлива марки Jet A-1 напрямую от производителя с нефтехимического завода Dushanzi Petrochemical (КНР). В дальнейшем планируется использование данного авиатоплива для заправки воздушных судов "в крыло", в том числе международных авиакомпаний, выполняющих рейсы через аэропорты Казахстана.
В Казахстане создадут платформу для борьбы с теневой экономикой
Вчера, 19:01
 
