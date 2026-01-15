https://1prime.ru/20260115/konflikt-866548145.html
На Украине сделали тревожное заявление о конфликте с Россией
На Украине сделали тревожное заявление о конфликте с Россией - 15.01.2026, ПРАЙМ
На Украине сделали тревожное заявление о конфликте с Россией
15.01.2026 Владимир Зеленский не учитывает мнение украинцев о завершении конфликта с Россией, пишет "Страна.ua".
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не учитывает мнение украинцев о завершении конфликта с Россией, пишет "Страна.ua"."Зеленский на уступки идти не хочет (что и подтвердило недавнее заявление Трампа о том, как Зеленский тормозит мирный процесс)", — говорится в публикации.Отмечается, что проблемы в энергетике могли бы подтолкнуть Киев к смене позиции, однако власти продолжают нацеливаться на продолжение конфликта.По данным "Страны", правительство считает, что фронт якобы продержится, а энергетика "как-то до конца зимы протянет".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
