https://1prime.ru/20260115/krym-866514215.html

Константинов рассказал о продаже активов украинских олигархов в Крыму

Константинов рассказал о продаже активов украинских олигархов в Крыму - 15.01.2026, ПРАЙМ

Константинов рассказал о продаже активов украинских олигархов в Крыму

В бюджет Крыма за 2025 год поступило от продажи национализированных активов украинских олигархов 2,4 миллиарда рублей, сообщил глава крымского парламента... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T08:25+0300

2026-01-15T08:25+0300

2026-01-15T08:51+0300

экономика

бизнес

россия

крым

украина

севастополь

сергей аксенов

владимир зеленский

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866514049_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_7aa1ac53ad708a129ad52549176f291e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – ПРАЙМ. В бюджет Крыма за 2025 год поступило от продажи национализированных активов украинских олигархов 2,4 миллиарда рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. В результате этой работы в 2025 году в бюджет Крыма поступило 2,4 миллиарда рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, полученные от продажи средства направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных зон, поддержку участников СВО и их семей. "Словом, служат на благо Крыма и крымчан", - подчеркнул глава парламента. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

крым

украина

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, крым, украина, севастополь, сергей аксенов, владимир зеленский, владимир путин, оон