Константинов рассказал о продаже активов украинских олигархов в Крыму - 15.01.2026, ПРАЙМ
Константинов рассказал о продаже активов украинских олигархов в Крыму
2026-01-15T08:25+0300
2026-01-15T08:51+0300
08:25 15.01.2026 (обновлено: 08:51 15.01.2026)
 
Константинов рассказал о продаже активов украинских олигархов в Крыму

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – ПРАЙМ. В бюджет Крыма за 2025 год поступило от продажи национализированных активов украинских олигархов 2,4 миллиарда рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. В результате этой работы в 2025 году в бюджет Крыма поступило 2,4 миллиарда рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, полученные от продажи средства направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных зон, поддержку участников СВО и их семей.
"Словом, служат на благо Крыма и крымчан", - подчеркнул глава парламента.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
