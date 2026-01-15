https://1prime.ru/20260115/kurs-866538687.html
ЦБ объявил официальные курсы валют на пятницу
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,17 копейки относительно четверга, до 11,2402 рубля, доллара - на 4,31 копейки, до 78,528 рубля, евро - на 38,41 копейки, до 91,8123 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
