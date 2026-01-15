Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Max опровергли сообщения о взломе нацплатформы - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/max-866507602.html
В Max опровергли сообщения о взломе нацплатформы
В Max опровергли сообщения о взломе нацплатформы - 15.01.2026, ПРАЙМ
В Max опровергли сообщения о взломе нацплатформы
Информация из анонимного источника якобы о взломе нацплатформы Max является фейком, данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T01:17+0300
2026-01-15T01:17+0300
технологии
финансы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866507602.jpg?1768429023
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Информация из анонимного источника якобы о взломе нацплатформы Max является фейком, данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Max. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы взломе нацплатформы анонимными хакерами. Утверждалось, что будто бы произошла утечка данных более 15 миллионов человек, включая депутата Госдумы Николая Брыкина. "Информация из анонимного источника - очередной фейк… Данные пользователей Max надежно защищены", - заверили в пресс-службе. Там отметили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon (AWS): все данные хранятся только на российских серверах. Кроме того, Max не использует метод хэширования паролей Bcrypt, а анализ логов не выявил подозрительной активности. В свою очередь и обращения в программу по поиску уязвимостей BugBounty Max по данному вопросу также отсутствуют. Добавляется, что в Max нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также там отсутствуют такие данные, как username и "уровни аккаунта", поскольку мессенджер не маркирует пользователей по "уровням".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, госдума
Технологии, Финансы, Госдума
01:17 15.01.2026
 
В Max опровергли сообщения о взломе нацплатформы

В Max опровергли информацию о взломе нацплатформы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Информация из анонимного источника якобы о взломе нацплатформы Max является фейком, данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Max.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы взломе нацплатформы анонимными хакерами. Утверждалось, что будто бы произошла утечка данных более 15 миллионов человек, включая депутата Госдумы Николая Брыкина.
"Информация из анонимного источника - очередной фейк… Данные пользователей Max надежно защищены", - заверили в пресс-службе.
Там отметили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon (AWS): все данные хранятся только на российских серверах. Кроме того, Max не использует метод хэширования паролей Bcrypt, а анализ логов не выявил подозрительной активности. В свою очередь и обращения в программу по поиску уязвимостей BugBounty Max по данному вопросу также отсутствуют.
Добавляется, что в Max нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также там отсутствуют такие данные, как username и "уровни аккаунта", поскольку мессенджер не маркирует пользователей по "уровням".
 
ТехнологииФинансыГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала