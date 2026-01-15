https://1prime.ru/20260115/max-866507602.html

В Max опровергли сообщения о взломе нацплатформы

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Информация из анонимного источника якобы о взломе нацплатформы Max является фейком, данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Max. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы взломе нацплатформы анонимными хакерами. Утверждалось, что будто бы произошла утечка данных более 15 миллионов человек, включая депутата Госдумы Николая Брыкина. "Информация из анонимного источника - очередной фейк… Данные пользователей Max надежно защищены", - заверили в пресс-службе. Там отметили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon (AWS): все данные хранятся только на российских серверах. Кроме того, Max не использует метод хэширования паролей Bcrypt, а анализ логов не выявил подозрительной активности. В свою очередь и обращения в программу по поиску уязвимостей BugBounty Max по данному вопросу также отсутствуют. Добавляется, что в Max нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также там отсутствуют такие данные, как username и "уровни аккаунта", поскольку мессенджер не маркирует пользователей по "уровням".

технологии, финансы, госдума