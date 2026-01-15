Цена на медь снизилась после достижения рекордного уровня

https://1prime.ru/20260115/med-866516505.html
2026-01-15T09:58+0300
2026-01-15T09:58+0300
2026-01-15T10:10+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается более чем на 1% в четверг утром после достижения рекордного уровня торговой сессией ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.49 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 1,21%, до 5,982 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В ходе торгов днем ранее стоимость меди достигла рекордного значения в 6,1543 доллара за фунт, а с начала недели цена на металл поднялась на 1,52%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды на предыдущей неделе стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,19%, до 13 188,5 доллара, алюминия - снижалась на 0,36%, до 3 186 долларов, стоимость цинка - выросла на 2,33%, до 3 276 долларов.
