Громкое заявление главы МИД Финляндии о России поразило Запад
Мема поразился заявлению главы МИД Финляндии Валтонен о санкциях против РФ
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости усиления санкций против России удивили члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.
"Министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций <…>. Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне", — говорится в публикации.
"Министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций <…>. Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне", — говорится в публикации.
Политик отметил, что Хельсинки больше выиграет от деэскалации и попыток восстановить диалог, но нынешнее правительство продолжает работать против финского народа.
На этой неделе Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России. По ее словам, ЕС должен продолжать давление на Москву независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
На этой неделе Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России. По ее словам, ЕС должен продолжать давление на Москву независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.