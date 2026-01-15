https://1prime.ru/20260115/mikrochipy-866522057.html
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на микрочипы
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на микрочипы
экономика
технологии
бизнес
сша
тайвань
китай
дональд трамп
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В четверг президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции. "Введение пошлин может привести к росту цен на графические процессоры, выпускаемые в США, и дальше по цепочке - на персональные компьютеры, в которых они используются", - отмечает эксперт. Подобные действия, предпринятые правительством США, для защиты своей полупроводниковой отрасли на самом деле будут создавать ей проблемы, так чипы в основном ввозятся в США из Тайваня, графические процессоры продаются в значительной мере в Китай, который теперь может тоже против них установить пошлины. "В результате по цепочке могут подорожать компьютеры во всем мире, в том числе и поставляемые в Россию", - полагает он.
сша
тайвань
китай
2026
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на микрочипы
