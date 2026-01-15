Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на микрочипы - 15.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на микрочипы
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на микрочипы - 15.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на микрочипы
Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T12:43+0300
2026-01-15T12:43+0300
экономика
технологии
бизнес
сша
тайвань
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/79267/52/792675273_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_a31afbb9a872f753d591251a8c8449b0.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В четверг президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции. "Введение пошлин может привести к росту цен на графические процессоры, выпускаемые в США, и дальше по цепочке - на персональные компьютеры, в которых они используются", - отмечает эксперт. Подобные действия, предпринятые правительством США, для защиты своей полупроводниковой отрасли на самом деле будут создавать ей проблемы, так чипы в основном ввозятся в США из Тайваня, графические процессоры продаются в значительной мере в Китай, который теперь может тоже против них установить пошлины. "В результате по цепочке могут подорожать компьютеры во всем мире, в том числе и поставляемые в Россию", - полагает он.
технологии, бизнес, сша, тайвань, китай, дональд трамп
Экономика, Технологии, Бизнес, США, Тайвань, КИТАЙ, Дональд Трамп
12:43 15.01.2026
 
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на микрочипы

Хазанов: пошлины США на передовые микрочипы разгонят стоимость компьютеров по всему миру

Микросхема
Микросхема
Микросхема. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Новые импортные пошлины США на передовые микрочипы по цепочке разгонят стоимость компьютеров по всему миру, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В четверг президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем тарифы могут распространиться на более широкий перечень полупроводников и производной от них продукции.
"Введение пошлин может привести к росту цен на графические процессоры, выпускаемые в США, и дальше по цепочке - на персональные компьютеры, в которых они используются", - отмечает эксперт.
Подобные действия, предпринятые правительством США, для защиты своей полупроводниковой отрасли на самом деле будут создавать ей проблемы, так чипы в основном ввозятся в США из Тайваня, графические процессоры продаются в значительной мере в Китай, который теперь может тоже против них установить пошлины.
"В результате по цепочке могут подорожать компьютеры во всем мире, в том числе и поставляемые в Россию", - полагает он.
Появились данные о доходах США от новых импортных пошлин на микрочипы
