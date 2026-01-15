https://1prime.ru/20260115/minfin-866532321.html

Семейная ипотека продолжает действовать в России, сообщил Минфин

экономика

банки

финансы

бизнес

минфин

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать, ограничений для банков в выдаче кредитов нет, сообщает пресс-служба Минфина России в связи с появившейся информацией о приостановке выдачи кредитов по этой программе. "Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях", - говорится в сообщении. "Отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Данную информацию следует уточнять в самих кредитных организациях", - отметили в Минфине.

