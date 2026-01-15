Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семейная ипотека продолжает действовать в России, сообщил Минфин - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/minfin-866532321.html
Семейная ипотека продолжает действовать в России, сообщил Минфин
Семейная ипотека продолжает действовать в России, сообщил Минфин - 15.01.2026, ПРАЙМ
Семейная ипотека продолжает действовать в России, сообщил Минфин
Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать, ограничений для банков в выдаче кредитов нет, сообщает пресс-служба Минфина России в связи с... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:34+0300
2026-01-15T16:34+0300
экономика
банки
финансы
бизнес
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_0:16:3586:2033_1920x0_80_0_0_e027d0852be17661e5aca2ba2263a784.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать, ограничений для банков в выдаче кредитов нет, сообщает пресс-служба Минфина России в связи с появившейся информацией о приостановке выдачи кредитов по этой программе. "Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях", - говорится в сообщении. "Отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Данную информацию следует уточнять в самих кредитных организациях", - отметили в Минфине.
https://1prime.ru/20260113/ipoteka-866439274.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_429:0:3158:2047_1920x0_80_0_0_88af4a4155103a4d831c0ff645fe8c45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, минфин
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, Минфин
16:34 15.01.2026
 
Семейная ипотека продолжает действовать в России, сообщил Минфин

Минфин: льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать, ограничений для банков в выдаче кредитов нет, сообщает пресс-служба Минфина России в связи с появившейся информацией о приостановке выдачи кредитов по этой программе.
"Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях", - говорится в сообщении.
"Отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Данную информацию следует уточнять в самих кредитных организациях", - отметили в Минфине.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
В Госдуме рассказали, как изменится ставка по семейной ипотеке
13 января, 13:14
 
ЭкономикаБанкиФинансыБизнесМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала