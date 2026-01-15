https://1prime.ru/20260115/minfin-866535302.html

Минфин планирует продажу валюты и золота на 192,1 миллиарда рублей

Минфин РФ планирует с 16 января по 5 февраля 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в | 15.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует с 16 января по 5 февраля 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2026 года в размере -231,9 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2025 года составило 39,8 млрд рублей", - говорится в материалах. "Таким образом, совокупный объем средств от продажи иностранной валюты и золота составит 192,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 16 января 2026 года по 5 февраля 2026 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,8 млрд рублей", - отмечается там. Ранее Минфин РФ отложил ожидавшуюся 14 января публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях с валютой по бюджетному правилу в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов.

