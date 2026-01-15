https://1prime.ru/20260115/minfin-866539285.html

Минфин рассказал, сколько денег нефтяники получили по топливному демпферу

2026-01-15T17:54+0300

энергетика

рф

минфин

финансы

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Нефтяные компании в 2025 году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 881,8 миллиарда рублей против 1,815 триллиона рублей годом ранее, в том числе в декабре - 57,8 миллиарда рублей против 64,7 миллиарда месяцем ранее, свидетельствуют данные Минфина РФ. Таким образом, в 2025 году выплаты упали более чем в 2 раза.

рф

2026

