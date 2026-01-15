Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал, сколько денег нефтяники получили по топливному демпферу
Минфин рассказал, сколько денег нефтяники получили по топливному демпферу
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Нефтяные компании в 2025 году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 881,8 миллиарда рублей против 1,815 триллиона рублей годом ранее, в том числе в декабре - 57,8 миллиарда рублей против 64,7 миллиарда месяцем ранее, свидетельствуют данные Минфина РФ. Таким образом, в 2025 году выплаты упали более чем в 2 раза.
17:54 15.01.2026
 
Минфин рассказал, сколько денег нефтяники получили по топливному демпферу

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Нефтяные компании в 2025 году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 881,8 миллиарда рублей против 1,815 триллиона рублей годом ранее, в том числе в декабре - 57,8 миллиарда рублей против 64,7 миллиарда месяцем ранее, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Таким образом, в 2025 году выплаты упали более чем в 2 раза.
СМИ: США решили хранить венесуэльскую нефть в карибской части Нидерландов
