Минфин рассказал, сколько денег нефтяники получили по топливному демпферу

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Нефтяные компании в 2025 году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 881,8 миллиарда рублей против 1,815 триллиона рублей годом ранее, в том числе в декабре - 57,8 миллиарда рублей против 64,7 миллиарда месяцем ранее, свидетельствуют данные Минфина РФ. Таким образом, в 2025 году выплаты упали более чем в 2 раза.
