https://1prime.ru/20260115/minprirody-866512761.html

Минприроды разрабатывает стратегию сохранения биоразнообразия

Минприроды разрабатывает стратегию сохранения биоразнообразия - 15.01.2026, ПРАЙМ

Минприроды разрабатывает стратегию сохранения биоразнообразия

Минприроды РФ разрабатывает Стратегию сохранения и устойчивого использования биоразнообразия РФ, которая станет эффективным инструментом для гармоничного... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T07:46+0300

2026-01-15T07:46+0300

2026-01-15T07:46+0300

экономика

россия

рф

арктика

александр козлов

минприроды

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866512761.jpg?1768452414

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Минприроды РФ разрабатывает Стратегию сохранения и устойчивого использования биоразнообразия РФ, которая станет эффективным инструментом для гармоничного развития Арктики, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Сейчас мы разрабатываем Стратегию сохранения и устойчивого использования биоразнообразия России, которая синхронизирована с глобальной задачей Куньминско-Монреальской рамочной программы в области биоразнообразия, связанной с пространственным планированием", - сказал Козлов в ответ на вопрос о планах создать законодательный подход для сохранения экосистемы и биоразнообразия Арктики. Как отмечает глава Минприроды, в работу вовлечены 18 федеральных ведомств, 36 научных, общественных и коммерческих организаций. По словам Козлова, целью стратегии является поиск баланса между сохранением биоразнообразия и экономическим развитием. "Несмотря на сложность достижения консенсуса между сторонами, мы уверены, что итоговый документ станет эффективным инструментом для гармоничного развития Арктики", - дополнил глава Минприроды. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

рф

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, арктика, александр козлов, минприроды