Минприроды разрабатывает стратегию сохранения биоразнообразия - 15.01.2026, ПРАЙМ
россия, рф, арктика, александр козлов, минприроды
Экономика, РОССИЯ, РФ, АРКТИКА, Александр Козлов, Минприроды
07:46 15.01.2026
 
Минприроды разрабатывает стратегию сохранения биоразнообразия

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Минприроды РФ разрабатывает Стратегию сохранения и устойчивого использования биоразнообразия РФ, которая станет эффективным инструментом для гармоничного развития Арктики, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Сейчас мы разрабатываем Стратегию сохранения и устойчивого использования биоразнообразия России, которая синхронизирована с глобальной задачей Куньминско-Монреальской рамочной программы в области биоразнообразия, связанной с пространственным планированием", - сказал Козлов в ответ на вопрос о планах создать законодательный подход для сохранения экосистемы и биоразнообразия Арктики.
Как отмечает глава Минприроды, в работу вовлечены 18 федеральных ведомств, 36 научных, общественных и коммерческих организаций.
По словам Козлова, целью стратегии является поиск баланса между сохранением биоразнообразия и экономическим развитием.
"Несмотря на сложность достижения консенсуса между сторонами, мы уверены, что итоговый документ станет эффективным инструментом для гармоничного развития Арктики", - дополнил глава Минприроды.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала