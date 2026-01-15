Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.01.2026
Стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года
Стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года - 15.01.2026, ПРАЙМ
Стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года
Рассмотрение стратегии развития химической промышленности на площадке правительства России запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рассмотрение стратегии развития химической промышленности на площадке правительства России запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Рассмотрение документа на площадке правительства Российской Федерации запланировано на конец 2026 года. Такой срок обусловлен необходимостью всесторонней проработки всех положений стратегии с учётом позиций ключевых участников отрасли, научного сообщества и профильных органов исполнительной власти. Принятие стратегии ожидается в 2027 году", - сказали в Минпромторге. "Этот временной горизонт позволит обеспечить полноценное согласование позиций всех заинтересованных сторон и доработку документа до финальной версии", — пояснили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что в настоящий момент проводится активная работа над стратегией развития химической промышленности РФ. Уже завершается масштабная аналитическая работа, сформирована развёрнутая информационная база и определены стратегические приоритеты.
промышленность, россия, рф, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
18:16 15.01.2026
 
Стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года

Минпромторг: стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рассмотрение стратегии развития химической промышленности на площадке правительства России запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Рассмотрение документа на площадке правительства Российской Федерации запланировано на конец 2026 года. Такой срок обусловлен необходимостью всесторонней проработки всех положений стратегии с учётом позиций ключевых участников отрасли, научного сообщества и профильных органов исполнительной власти. Принятие стратегии ожидается в 2027 году", - сказали в Минпромторге.
"Этот временной горизонт позволит обеспечить полноценное согласование позиций всех заинтересованных сторон и доработку документа до финальной версии", — пояснили в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что в настоящий момент проводится активная работа над стратегией развития химической промышленности РФ. Уже завершается масштабная аналитическая работа, сформирована развёрнутая информационная база и определены стратегические приоритеты.
