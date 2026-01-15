https://1prime.ru/20260115/minpromtorg-866540380.html

Стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года

Стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года - 15.01.2026, ПРАЙМ

Стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года

Рассмотрение стратегии развития химической промышленности на площадке правительства России запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году,... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T18:16+0300

2026-01-15T18:16+0300

2026-01-15T18:16+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Рассмотрение стратегии развития химической промышленности на площадке правительства России запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Рассмотрение документа на площадке правительства Российской Федерации запланировано на конец 2026 года. Такой срок обусловлен необходимостью всесторонней проработки всех положений стратегии с учётом позиций ключевых участников отрасли, научного сообщества и профильных органов исполнительной власти. Принятие стратегии ожидается в 2027 году", - сказали в Минпромторге. "Этот временной горизонт позволит обеспечить полноценное согласование позиций всех заинтересованных сторон и доработку документа до финальной версии", — пояснили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что в настоящий момент проводится активная работа над стратегией развития химической промышленности РФ. Уже завершается масштабная аналитическая работа, сформирована развёрнутая информационная база и определены стратегические приоритеты.

рф

2026

