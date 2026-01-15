Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/minpromtorg-866540832.html
Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности
Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности - 15.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности
Обеспечение технологического суверенитета, ускорение внедрения инноваций являются важными ориентирами, которые закладываются в основу стратегии развития... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T18:37+0300
2026-01-15T18:37+0300
технологии
промышленность
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/25/832902580_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_970bf08413a52c2100910ac14741dfe8.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Обеспечение технологического суверенитета, ускорение внедрения инноваций являются важными ориентирами, которые закладываются в основу стратегии развития химической промышленности России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В основу стратегического документа закладываются принципиально важные ориентиры развития отрасли. Прежде всего это обеспечение технологического суверенитета - снижение зависимости от импортных технологий и комплектующих. Не менее значимым является ускоренное внедрение инноваций, предполагающее активное стимулирование разработки и вывода на рынок новых продуктов и технологических процессов", - пояснили в ведомстве. В Минпромторге РФ добавили, что стратегия также нацелена на развитие локализации производства: создание благоприятных условий для развёртывания современных производственных мощностей в стране, в том числе за счет мер государственной поддержки. В документе также будет закреплён системный подход к организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Важнейшим принципом станет развитие кадрового потенциала - совершенствование системы подготовки специалистов, поддержка научных школ и обеспечение преемственности знаний между поколениями", - отметили в министерстве. "Мы рассчитываем, что реализация намеченных в стратегии мер позволит существенно укрепить позиции российской химической промышленности на мировом рынке и обеспечить её устойчивое развитие в долгосрочной перспективе", - заключили в министерстве. Рассмотрение документа стратегии развития химической промышленности на площадке правительства РФ запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году, сообщал ранее в четверг Минпромторг.
https://1prime.ru/20260115/minpromtorg-866540380.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/25/832902580_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_17d25c94d4ac33b1142637eeaa375b60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, промышленность, рф, минпромторг
Технологии, Промышленность, РФ, Минпромторг
18:37 15.01.2026
 
Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности

Минпромторг назвал обеспечение технологического суверенитета важным ориентиром химпрома

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанкВ физико-химической лаборатории
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
В физико-химической лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Козырев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Обеспечение технологического суверенитета, ускорение внедрения инноваций являются важными ориентирами, которые закладываются в основу стратегии развития химической промышленности России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"В основу стратегического документа закладываются принципиально важные ориентиры развития отрасли. Прежде всего это обеспечение технологического суверенитета - снижение зависимости от импортных технологий и комплектующих. Не менее значимым является ускоренное внедрение инноваций, предполагающее активное стимулирование разработки и вывода на рынок новых продуктов и технологических процессов", - пояснили в ведомстве.
В Минпромторге РФ добавили, что стратегия также нацелена на развитие локализации производства: создание благоприятных условий для развёртывания современных производственных мощностей в стране, в том числе за счет мер государственной поддержки. В документе также будет закреплён системный подход к организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
"Важнейшим принципом станет развитие кадрового потенциала - совершенствование системы подготовки специалистов, поддержка научных школ и обеспечение преемственности знаний между поколениями", - отметили в министерстве.
"Мы рассчитываем, что реализация намеченных в стратегии мер позволит существенно укрепить позиции российской химической промышленности на мировом рынке и обеспечить её устойчивое развитие в долгосрочной перспективе", - заключили в министерстве.
Рассмотрение документа стратегии развития химической промышленности на площадке правительства РФ запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году, сообщал ранее в четверг Минпромторг.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Стратегию развития химической промышленности рассмотрят в конце 2026 года
18:16
 
ТехнологииПромышленностьРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала