Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности
Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности
2026-01-15T18:37+0300
технологии
промышленность
рф
минпромторг
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Обеспечение технологического суверенитета, ускорение внедрения инноваций являются важными ориентирами, которые закладываются в основу стратегии развития химической промышленности России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В основу стратегического документа закладываются принципиально важные ориентиры развития отрасли. Прежде всего это обеспечение технологического суверенитета - снижение зависимости от импортных технологий и комплектующих. Не менее значимым является ускоренное внедрение инноваций, предполагающее активное стимулирование разработки и вывода на рынок новых продуктов и технологических процессов", - пояснили в ведомстве. В Минпромторге РФ добавили, что стратегия также нацелена на развитие локализации производства: создание благоприятных условий для развёртывания современных производственных мощностей в стране, в том числе за счет мер государственной поддержки. В документе также будет закреплён системный подход к организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Важнейшим принципом станет развитие кадрового потенциала - совершенствование системы подготовки специалистов, поддержка научных школ и обеспечение преемственности знаний между поколениями", - отметили в министерстве. "Мы рассчитываем, что реализация намеченных в стратегии мер позволит существенно укрепить позиции российской химической промышленности на мировом рынке и обеспечить её устойчивое развитие в долгосрочной перспективе", - заключили в министерстве. Рассмотрение документа стратегии развития химической промышленности на площадке правительства РФ запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году, сообщал ранее в четверг Минпромторг.
рф
