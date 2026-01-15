https://1prime.ru/20260115/minpromtorg-866540832.html

Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности

Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности - 15.01.2026, ПРАЙМ

Минпромторг назвал приоритеты развития химической промышленности

Обеспечение технологического суверенитета, ускорение внедрения инноваций являются важными ориентирами, которые закладываются в основу стратегии развития... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T18:37+0300

2026-01-15T18:37+0300

2026-01-15T18:37+0300

технологии

промышленность

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83290/25/832902580_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_970bf08413a52c2100910ac14741dfe8.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Обеспечение технологического суверенитета, ускорение внедрения инноваций являются важными ориентирами, которые закладываются в основу стратегии развития химической промышленности России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В основу стратегического документа закладываются принципиально важные ориентиры развития отрасли. Прежде всего это обеспечение технологического суверенитета - снижение зависимости от импортных технологий и комплектующих. Не менее значимым является ускоренное внедрение инноваций, предполагающее активное стимулирование разработки и вывода на рынок новых продуктов и технологических процессов", - пояснили в ведомстве. В Минпромторге РФ добавили, что стратегия также нацелена на развитие локализации производства: создание благоприятных условий для развёртывания современных производственных мощностей в стране, в том числе за счет мер государственной поддержки. В документе также будет закреплён системный подход к организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Важнейшим принципом станет развитие кадрового потенциала - совершенствование системы подготовки специалистов, поддержка научных школ и обеспечение преемственности знаний между поколениями", - отметили в министерстве. "Мы рассчитываем, что реализация намеченных в стратегии мер позволит существенно укрепить позиции российской химической промышленности на мировом рынке и обеспечить её устойчивое развитие в долгосрочной перспективе", - заключили в министерстве. Рассмотрение документа стратегии развития химической промышленности на площадке правительства РФ запланировано на конец 2026 года, а принятие ожидается в 2027 году, сообщал ранее в четверг Минпромторг.

https://1prime.ru/20260115/minpromtorg-866540380.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, промышленность, рф, минпромторг