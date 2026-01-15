https://1prime.ru/20260115/mintrans-866509553.html

В Минтрансе назвали внедрение ИИ-технологий важным шагом для безопасности

В Минтрансе назвали внедрение ИИ-технологий важным шагом для безопасности - 15.01.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе назвали внедрение ИИ-технологий важным шагом для безопасности

Внедрение технологий искусственного интеллекта в транспортную отрасль является важным шагом для безопасности, такое мнение выразили РИА Новости в Минтрансе РФ. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T03:57+0300

2026-01-15T03:57+0300

2026-01-15T03:57+0300

технологии

бизнес

экономика

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866509553.jpg?1768438636

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта в транспортную отрасль является важным шагом для безопасности, такое мнение выразили РИА Новости в Минтрансе РФ. "Внедрение ИИ-технологий - важный шаг к созданию безопасной и комфортной транспортной среды. Искусственный интеллект открывает новые возможности для повышения эффективности контроля и мониторинга", - сказали в министерстве. В конце декабря глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что около 30% транспортных организаций в России на сегодняшний день используют в своей работе технологии искусственного интеллекта.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, рф