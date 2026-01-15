https://1prime.ru/20260115/mintrans-866509553.html
В Минтрансе назвали внедрение ИИ-технологий важным шагом для безопасности
В Минтрансе назвали внедрение ИИ-технологий важным шагом для безопасности - 15.01.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе назвали внедрение ИИ-технологий важным шагом для безопасности
Внедрение технологий искусственного интеллекта в транспортную отрасль является важным шагом для безопасности, такое мнение выразили РИА Новости в Минтрансе РФ. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T03:57+0300
2026-01-15T03:57+0300
2026-01-15T03:57+0300
технологии
бизнес
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866509553.jpg?1768438636
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта в транспортную отрасль является важным шагом для безопасности, такое мнение выразили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Внедрение ИИ-технологий - важный шаг к созданию безопасной и комфортной транспортной среды. Искусственный интеллект открывает новые возможности для повышения эффективности контроля и мониторинга", - сказали в министерстве.
В конце декабря глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что около 30% транспортных организаций в России на сегодняшний день используют в своей работе технологии искусственного интеллекта.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, рф
Технологии, Бизнес, Экономика, РФ
В Минтрансе назвали внедрение ИИ-технологий важным шагом для безопасности
Минтранс назвал внедрение ИИ в транспортную отрасль важным шагом для безопасности
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта в транспортную отрасль является важным шагом для безопасности, такое мнение выразили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Внедрение ИИ-технологий - важный шаг к созданию безопасной и комфортной транспортной среды. Искусственный интеллект открывает новые возможности для повышения эффективности контроля и мониторинга", - сказали в министерстве.
В конце декабря глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что около 30% транспортных организаций в России на сегодняшний день используют в своей работе технологии искусственного интеллекта.