В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли - 15.01.2026
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли
2026-01-15T05:18+0300
2026-01-15T05:18+0300
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям в неположенном месте или движения автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. "С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта, переход по железнодорожным путям в неположенном месте, авария или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали", - пояснили в министерстве. В ведомстве добавили, что ИИ также используется для распознавания лиц и применяется в том числе для прохода сотрудников в контролируемые зоны. Технология распознавания лиц используется не только для доступа в периметр безопасности, но и для оплаты прохода. За период с 2024 по 2025 год при участии Минцифры РФ на применение этой технологии перешли в 6 метрополитенах по всей стране.
2026
05:18 15.01.2026
 
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям в неположенном месте или движения автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта, переход по железнодорожным путям в неположенном месте, авария или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали", - пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что ИИ также используется для распознавания лиц и применяется в том числе для прохода сотрудников в контролируемые зоны.
Технология распознавания лиц используется не только для доступа в периметр безопасности, но и для оплаты прохода. За период с 2024 по 2025 год при участии Минцифры РФ на применение этой технологии перешли в 6 метрополитенах по всей стране.
 
