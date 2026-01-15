https://1prime.ru/20260115/mintrans-866511122.html
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли - 15.01.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T05:18+0300
2026-01-15T05:18+0300
2026-01-15T05:18+0300
бизнес
рф
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866511122.jpg?1768443535
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям в неположенном месте или движения автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта, переход по железнодорожным путям в неположенном месте, авария или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали", - пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что ИИ также используется для распознавания лиц и применяется в том числе для прохода сотрудников в контролируемые зоны.
Технология распознавания лиц используется не только для доступа в периметр безопасности, но и для оплаты прохода. За период с 2024 по 2025 год при участии Минцифры РФ на применение этой технологии перешли в 6 метрополитенах по всей стране.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, минцифры
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли
Минтранс: ИИ уже используется в транспортной отрасли для распознавания пешеходов
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям в неположенном месте или движения автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта, переход по железнодорожным путям в неположенном месте, авария или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали", - пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что ИИ также используется для распознавания лиц и применяется в том числе для прохода сотрудников в контролируемые зоны.
Технология распознавания лиц используется не только для доступа в периметр безопасности, но и для оплаты прохода. За период с 2024 по 2025 год при участии Минцифры РФ на применение этой технологии перешли в 6 метрополитенах по всей стране.