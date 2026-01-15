https://1prime.ru/20260115/mongolija-866508714.html
МЭР: переговоры с Монголией по возобновлению авиасообщения идут
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Переговоры с Монголией по возобновлению прямого авиасообщения между Улан-Батором и Москвой продолжаются, обсуждается также запуск рейсов в Бурятию, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Переговоры с монгольской стороной идут, и есть интерес по запуску прямого сообщения не только с Москвой, но и с нашими регионами – в том числе с Бурятией. Коллеги на региональном уровне сейчас этот вопрос прорабатывают", - сказал Кондратьев.
Прямые рейсы между Россией и Монголией сейчас осуществляют российские авиакомпании "ИрАэро" и "КрасАвиа". Они летают из Иркутска и Красноярска соответственно. До 2025 года Москву и Улан-Батор связывал прямой рейс авиакомпании MIAT Mongolian Airlines, однако полеты по этому маршруту были приостановлены.
