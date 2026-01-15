https://1prime.ru/20260115/mosbirzha-866521742.html
Российский рынок акций продолжил умеренное снижение
2026-01-15T12:24+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.15 мск опускается на 0,36% относительно предыдущего закрытия, до 2 693,04 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78% до 1103,66 пункта В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-0,9%), "Русала" (-2%), "Полюса" (-1,7%), "Норникеля" (-0,7%). Дорожают бумаги ММК (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Совкомфлота" (+0,8%). Ввиду высокой неопределенности на рынке сохраняются ожидания диапазона колебаний индекса Мосбиржи на сегодня: 2630-2750 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "По-прежнему считаем, что актуальны точечные покупки бумаг", - добавляет она. Индекс Мосбиржи пока продолжит колебаться вблизи текущих уровней в отсутствие значимых катализаторов и с учетом того, что ускорение инфляции, вероятно, станет для ЦБ основанием сделать продолжительный перерыв и воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки, комментирует Джон Волш из Альфа-банка.
