Правительство рассмотрит новые меры для борьбы с мошенниками

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Кабмин России рассмотрит новые меры для борьбы с мошенниками в дополнение к уже существующим, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина. "В дополнение к ним (мерам по борьбе с мошенниками во втором пакете - ред. ) рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу", - сказал Мишустин.В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди этих мер - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Кроме того, планируются ограничения по количеству банковских карт.Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.

