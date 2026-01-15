Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит новые меры для борьбы с мошенниками - 15.01.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит новые меры для борьбы с мошенниками
рф, михаил мишустин, общество , правительство рф, россия
РФ, Михаил Мишустин, Общество , Правительство РФ, РОССИЯ
15:06 15.01.2026 (обновлено: 15:26 15.01.2026)
 
Правительство рассмотрит новые меры для борьбы с мошенниками

Мишустин: правительство рассмотрит изменения в правовую базу для борьбы с мошенниками

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Кабмин России рассмотрит новые меры для борьбы с мошенниками в дополнение к уже существующим, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.
"В дополнение к ним (мерам по борьбе с мошенниками во втором пакете - ред. ) рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу", - сказал Мишустин.
В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди этих мер - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Кроме того, планируются ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
В России введут ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками
13 января, 13:56
 
РФМихаил МишустинОбществоПравительство РФРОССИЯ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
