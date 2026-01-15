Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин анонсировал принятие второго пакета мер против кибермошенников - 15.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин анонсировал принятие второго пакета мер против кибермошенников
Мишустин анонсировал принятие второго пакета мер против кибермошенников - 15.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин анонсировал принятие второго пакета мер против кибермошенников
Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T15:08+0300
2026-01-15T15:16+0300
технологии
финансы
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/43/834034369_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_8633e865178f0099598b264641163bd0.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина. "В конце прошлого года в Государственную думу был внесен законопроект, направленный на повышение защищенности граждан от злоумышленников, которые используют цифровые технологии. В него, напомню, вошло порядка 20 инициатив... Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября", - сказал Мишустин.В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди них - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии, при личном обращении в МФЦ. А также вводятся ограничения по количеству банковских карт.Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков.
рф
технологии, финансы, рф, михаил мишустин
Технологии, Финансы, РФ, Михаил Мишустин
15:08 15.01.2026 (обновлено: 15:16 15.01.2026)
 
Мишустин анонсировал принятие второго пакета мер против кибермошенников

Мишустин: второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.
"В конце прошлого года в Государственную думу был внесен законопроект, направленный на повышение защищенности граждан от злоумышленников, которые используют цифровые технологии. В него, напомню, вошло порядка 20 инициатив... Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября", - сказал Мишустин.
В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди них - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии, при личном обращении в МФЦ. А также вводятся ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Правительство рассмотрит новые меры для борьбы с мошенниками
15:06
 
ТехнологииФинансыРФМихаил Мишустин
 
 
