Мишустин назвал борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством общей задачей

Мишустин назвал борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством общей задачей - 15.01.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством общей задачей

Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников...

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников обманывать людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина. "Борьба с кибер- и телефонным мошенничеством – это общая задача государства и бизнеса. Только совместными усилиями можно существенно сократить возможности преступников обманывать людей", - сообщил он. Мишустин также поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко держать на личном контроле реализацию мер против телефонного и онлайн-мошенничества. Он также сообщил, что второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября.

