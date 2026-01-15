Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством общей задачей - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20260115/moshenniki-866527690.html
Мишустин назвал борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством общей задачей
Мишустин назвал борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством общей задачей - 15.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством общей задачей
Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T15:21+0300
2026-01-15T15:21+0300
мошенничество
технологии
россия
рф
михаил мишустин
дмитрий григоренко
мошенники
борьба с мошенниками
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников обманывать людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина. "Борьба с кибер- и телефонным мошенничеством – это общая задача государства и бизнеса. Только совместными усилиями можно существенно сократить возможности преступников обманывать людей", - сообщил он. Мишустин также поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко держать на личном контроле реализацию мер против телефонного и онлайн-мошенничества. Он также сообщил, что второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября.
https://1prime.ru/20260115/moshenniki-866527347.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, михаил мишустин, дмитрий григоренко, мошенники, борьба с мошенниками
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, МОШЕННИКИ, борьба с мошенниками
15:21 15.01.2026
 
Мишустин назвал борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством общей задачей

Мишустин назвал борьбу с телефонными мошенниками общей задачей государства и бизнеса

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников обманывать людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.
"Борьба с кибер- и телефонным мошенничеством – это общая задача государства и бизнеса. Только совместными усилиями можно существенно сократить возможности преступников обманывать людей", - сообщил он.
Мишустин также поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко держать на личном контроле реализацию мер против телефонного и онлайн-мошенничества. Он также сообщил, что второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Мишустин анонсировал принятие второго пакета мер против кибермошенников
15:08
 
МошенничествоТехнологииРОССИЯРФМихаил МишустинДмитрий ГригоренкоМОШЕННИКИборьба с мошенниками
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала