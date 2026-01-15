https://1prime.ru/20260115/most-866548840.html
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили, сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли около десяти вечера в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в Telegram-канале центра. Открыли движение по мосту в 23.26 мск.
