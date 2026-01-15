Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским, пишет Reuters - 15.01.2026
Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским, пишет Reuters
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в четверг прибыла в Киев для проведения переговоров на высоком уровне, в том числе с Владимиром Зеленским, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что в ходе визита Георгиева также проведёт встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями украинского бизнеса, уточнил один из источников. Подробности поездки держались в секрете по соображениям безопасности. Предыдущий визит главы МВФ на Украину состоялся в феврале 2023 года. Рейтер отмечает, что Георгиева имеет семейные связи с Украиной: её брат женат на гражданке этой страны и находился в Харькове с момента начала боестолкновений. Согласно проанализированным РИА Новости данным МВФ, Киев должен был к 13 января погасить часть задолженности по ранее полученным кредитам фонда в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счёт ресурсов стран-участниц фонда. Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 1 февраля 2026 года и включает регулярные платежи за пользование средствами фонда. Очередной платёж по возврату части основного долга запланирован на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR. В дальнейшем, в феврале-апреле 2026 года, Украина должна осуществить ещё несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов.
10:04 15.01.2026 (обновлено: 10:06 15.01.2026)
 
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в четверг прибыла в Киев для проведения переговоров на высоком уровне, в том числе с Владимиром Зеленским, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что в ходе визита Георгиева также проведёт встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями украинского бизнеса, уточнил один из источников.
Подробности поездки держались в секрете по соображениям безопасности. Предыдущий визит главы МВФ на Украину состоялся в феврале 2023 года. Рейтер отмечает, что Георгиева имеет семейные связи с Украиной: её брат женат на гражданке этой страны и находился в Харькове с момента начала боестолкновений.
Согласно проанализированным РИА Новости данным МВФ, Киев должен был к 13 января погасить часть задолженности по ранее полученным кредитам фонда в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счёт ресурсов стран-участниц фонда.
Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 1 февраля 2026 года и включает регулярные платежи за пользование средствами фонда. Очередной платёж по возврату части основного долга запланирован на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR.
В дальнейшем, в феврале-апреле 2026 года, Украина должна осуществить ещё несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Срок очередного платежа Украины МВФ истек
13 января, 08:08
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАКиевХАРЬКОВКристалина ГеоргиеваВладимир ЗеленскийМВФ
 
 
