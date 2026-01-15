https://1prime.ru/20260115/mvf-866542475.html
МВФ отказался сообщить, погасила ли Украина платеж по кредиту
МВФ отказался сообщить, погасила ли Украина платеж по кредиту
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ), отвечая на вопрос РИА Новости, отказался сообщить, погасила ли Украина обязательный платеж по кредиту перед фондом, крайний срок которого был 12 января. "Что касается платежей, то наша общая практика заключается в том, что мы не комментируем конкретные транзакции стран-членов. Я бы порекомендовала вам обратиться к нашему веб-сайту, где мы регулярно публикуем обновленную информацию о финансовом положении стран-членов, включая данные о платежной активности, а также о размере их общих обязательств перед МВФ", - заявила на брифинге директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости. В то же время на сайте обновлений по состоянию на четверг о совершенных Украиной платежей нет. Последние данные представлены только за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости. Срок очередного платежа Украины МВФ истек в понедельник, следует из платежного графика фонда, проанализированного РИА Новости. Согласно данным МВФ, Киев должен был до указанного времени погасить часть задолженности по ранее полученным кредитам фонда в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран-участниц фонда. Согласно официальному курсу МВФ на 12 января, один SDR эквивалентен 1,3665 доллара США, таким образом сумма очередного платежа составляет порядка 171,9 миллиона долларов. Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 1 февраля 2026 года и включает регулярные платежи за пользование средствами фонда. Очередной платеж по возврату части основного долга запланирован на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR. В дальнейшем, в феврале-апреле 2026 года, Украина должна осуществить еще несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов, следует из проанализированных агентством данных МВФ.
