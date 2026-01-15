https://1prime.ru/20260115/mvf-866542645.html

МВФ рассказал, в каком случае вернет Венесуэле доступ к резервам

ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что вернет Венесуэле доступ к ее резервам в размере почти 5 миллиардов долларов в случае возобновления отношений республики с организацией. "Как только фонд возобновит сотрудничество с Венесуэлой, венесуэльские власти получат доступ к своим специальным правам заимствования (СПЗ). Активы Венесуэлы в СПЗ в МВФ эквивалентны примерно 4,9 миллиарда долларов США", - заявила на брифинге в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

